Юра Борисов рассказал, кому подарит статуэтку «Оскара» в случае победы

Номинант на премию «Оскар» Юрий Борисов заявил, что в случае победы подарит знаменитую золотую статуэтку своей маме. Кроме того, он признался, что часто нервничает на предоскаровых мероприятиях из-за языкового барьера. Об этом артист рассказал телеведущей Амилии Димолденберг в мини-интервью.

«Это больше нервно, чем волнительно. В основном из-за языка., потому что я трачу много энергии на перевод в моём мозгу, и он активен каждый раз на 100%, на 200%. <...> Как и все, я отдам его [Оскар] своей маме», — сказал Борисов.