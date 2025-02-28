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28 февраля, 19:30

Юра Борисов рассказал, кому подарит статуэтку «Оскара» в случае победы

Юра Борисов признался, что в случае победы подарит статуэтку «Оскара» маме

Номинант на премию «Оскар» Юрий Борисов заявил, что в случае победы подарит знаменитую золотую статуэтку своей маме. Кроме того, он признался, что часто нервничает на предоскаровых мероприятиях из-за языкового барьера. Об этом артист рассказал телеведущей Амилии Димолденберг в мини-интервью.

«Это больше нервно, чем волнительно. В основном из-за языка., потому что я трачу много энергии на перевод в моём мозгу, и он активен каждый раз на 100%, на 200%. <...> Как и все, я отдам его [Оскар] своей маме», — сказал Борисов.

Ведущая же с подсказки Шона Бейкера заявила, что Борисов является русским Райаном Гослингом. Актёр в ответ на это скромно согласился, что действительно популярен на Родине.

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Ранее Life.ru писал, что российский актёр Юра Борисов не смог выиграть награду премии Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду фильма «Анора» обошёл американец Киран Калкин. А 16 февраля Борисов посетил 78-ю церемонию вручения британской кинопремии BAFTA, где его рассчитывал на награду, как лучший актёр второго плана. Однако и там его обошёл младший брат Маколея Калкина. Теперь остался «Оскар».

Обложка ©

ANDY RAIN/ EPA/ TASS

Полина Никифорова
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