Путёвка на Мальдивы или бесплатная липосакция: Номинантов «Оскара» ждут подарки стоимостью до $2 млн

Все номинированные на кинопремию «Оскара» артисты, среди которых есть российский актёр Юра Борисов получат подарки стоимостью до 2 миллионов долларов. Об этом сообщает издание The Sun.

Церемония вручения наград, которая состоится 2 марта. В этом году праздничные наборы для номинантов получили название «Победили все». Среди наиболее ценных подарков — финансовая помощь свыше миллиона долларов. Эта сумма предназначена для восстановления роскошного дома в Голливуде, пострадавшего от пожара. Счастливчик также получает право управлять проектом ремонтных работ.

В комплект также включены изысканные косметические средства от ведущих брендов, модная одежда и гурманские крендельки, покрытые тёмным шоколадом. Кроме того, у номинантов появится возможность после завершения церемонии отправиться на отдых в райские уголки — на Мальдивы или Шри-Ланку, где их ждут отели класса люкс.