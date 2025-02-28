Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 14:38

Путёвка на Мальдивы или бесплатная липосакция: Номинантов «Оскара» ждут подарки стоимостью до $2 млн

Номинантам на «Оскар» подарят наборы стоимостью до двух миллионов долларов

Юра Борисов несомненно должен быть рад такой щедрости организаторов «Оскара». Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Юра Борисов несомненно должен быть рад такой щедрости организаторов «Оскара». Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Все номинированные на кинопремию «Оскара» артисты, среди которых есть российский актёр Юра Борисов получат подарки стоимостью до 2 миллионов долларов. Об этом сообщает издание The Sun.

Церемония вручения наград, которая состоится 2 марта. В этом году праздничные наборы для номинантов получили название «Победили все». Среди наиболее ценных подарков — финансовая помощь свыше миллиона долларов. Эта сумма предназначена для восстановления роскошного дома в Голливуде, пострадавшего от пожара. Счастливчик также получает право управлять проектом ремонтных работ.

В комплект также включены изысканные косметические средства от ведущих брендов, модная одежда и гурманские крендельки, покрытые тёмным шоколадом. Кроме того, у номинантов появится возможность после завершения церемонии отправиться на отдых в райские уголки — на Мальдивы или Шри-Ланку, где их ждут отели класса люкс.

Выделяется среди всего ассортимента подарков сертификат на процедуру липосакции. Этот тонкий намёк на тонкие обстоятельства явно обрадует не всех.

История любви, достойная «Оскара»: Стало известно, как Юра Борисов добивался жены в «Щепке»
История любви, достойная «Оскара»: Стало известно, как Юра Борисов добивался жены в «Щепке»

Ранее Life.ru писал, что российский актёр Юра Борисов не смог выиграть награду премии Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду фильма «Анора» обошёл американец Киран Калкин. А 16 февраля Борисов посетил 78-ю церемонию вручения британской кинопремии BAFTA, которую он рассчитывал получить как лучший актёр второго плана. Однако и там его обошёл младший брат Маколея Калкина. Теперь остался «Оскар».

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Оскар
  • Юра Борисов на «Оскаре»
  • Юра Борисов
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar