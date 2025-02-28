Путёвка на Мальдивы или бесплатная липосакция: Номинантов «Оскара» ждут подарки стоимостью до $2 млн
Номинантам на «Оскар» подарят наборы стоимостью до двух миллионов долларов
Юра Борисов несомненно должен быть рад такой щедрости организаторов «Оскара». Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Все номинированные на кинопремию «Оскара» артисты, среди которых есть российский актёр Юра Борисов получат подарки стоимостью до 2 миллионов долларов. Об этом сообщает издание The Sun.
Церемония вручения наград, которая состоится 2 марта. В этом году праздничные наборы для номинантов получили название «Победили все». Среди наиболее ценных подарков — финансовая помощь свыше миллиона долларов. Эта сумма предназначена для восстановления роскошного дома в Голливуде, пострадавшего от пожара. Счастливчик также получает право управлять проектом ремонтных работ.
В комплект также включены изысканные косметические средства от ведущих брендов, модная одежда и гурманские крендельки, покрытые тёмным шоколадом. Кроме того, у номинантов появится возможность после завершения церемонии отправиться на отдых в райские уголки — на Мальдивы или Шри-Ланку, где их ждут отели класса люкс.
Выделяется среди всего ассортимента подарков сертификат на процедуру липосакции. Этот тонкий намёк на тонкие обстоятельства явно обрадует не всех.
Ранее Life.ru писал, что российский актёр Юра Борисов не смог выиграть награду премии Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду фильма «Анора» обошёл американец Киран Калкин. А 16 февраля Борисов посетил 78-ю церемонию вручения британской кинопремии BAFTA, которую он рассчитывал получить как лучший актёр второго плана. Однако и там его обошёл младший брат Маколея Калкина. Теперь остался «Оскар».