Юра Борисов остался без трофея: Премию Гильдии киноактёров США получил американец

Российский актёр Юра Борисов не смог стать обладателем премии Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду фильма «Анора» обошёл американец Киран Калкин, который отыграл в комедийной драме «Настоящая боль».

31-я церемония вручения премии состоялась в Лос-Анджелесе. Также на награду в этой номинации претендовали Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).