Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 03:39

Юра Борисов остался без трофея: Премию Гильдии киноактёров США получил американец

Юра Борисов упустил премию Гильдии киноактёров США

Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора» (2024). Режиссёр и сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk

Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора» (2024). Режиссёр и сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk

Российский актёр Юра Борисов не смог стать обладателем премии Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду фильма «Анора» обошёл американец Киран Калкин, который отыграл в комедийной драме «Настоящая боль».

31-я церемония вручения премии состоялась в Лос-Анджелесе. Также на награду в этой номинации претендовали Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Калашников, кот Бегемот, решала в Америке и Пушкин. Лучшие роли номинанта на «Оскар» Юры Борисова
Калашников, кот Бегемот, решала в Америке и Пушкин. Лучшие роли номинанта на «Оскар» Юры Борисова

А 16 февраля номинированный на «Оскар» актёр Юра Борисов посетил 78-ю церемонию вручения британской кинопремии BAFTA, которую он рассчитывал получить как лучший актёр второго плана. Однако и там его обошёл Киран Калкин.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Юра Борисов
  • Шоубиз
  • США
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar