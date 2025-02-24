Юра Борисов остался без трофея: Премию Гильдии киноактёров США получил американец
Юра Борисов упустил премию Гильдии киноактёров США
Юра Борисов. Обложка © Кадр из фильма «Анора» (2024). Режиссёр и сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk
Российский актёр Юра Борисов не смог стать обладателем премии Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду фильма «Анора» обошёл американец Киран Калкин, который отыграл в комедийной драме «Настоящая боль».
31-я церемония вручения премии состоялась в Лос-Анджелесе. Также на награду в этой номинации претендовали Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).
А 16 февраля номинированный на «Оскар» актёр Юра Борисов посетил 78-ю церемонию вручения британской кинопремии BAFTA, которую он рассчитывал получить как лучший актёр второго плана. Однако и там его обошёл Киран Калкин.