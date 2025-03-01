«Изображает страсть с Дрангой»: Муцениеце уже два года скрывает роман с женатым мужчиной

В роман актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги верят не все. В окружении артистки рассказали, что музыкант нужен лишь для отвода глаз, так как Агата уже два года встречается с женатым мужчиной. Об этом сообщает kp.ru.

«У Агаты появился новенький «Майбах» за 10 миллионов рублей. Причём ездит она на нём не сама, у неё теперь водитель. Также возлюбленный купил ей сумку Kelly от люксового бренда Hermes за 3 миллиона рублей», — поведали друзья актрисы.

По данным издания, Муцениеце уже два года встречается с крупным бизнесменом. Познакомилась пара в гостях у общей подруги. Возлюбленный уходил от Агаты, однако потом снова вернулся. Роман осложняется тем, что мужчина женат, поэтому артистка продолжает «изображать страсть» с Дрангой.