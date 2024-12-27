Муценице скрывает женатого избранника и использует Дрангу для пиара, пишут СМИ

Актриса Агата Муцениеце завела новый роман с женатым мужчиной, а выход в свет с аккордеонистом Петром Дрангой был нужен лишь для отвода глаз. Об этом рассказал инсайдер в беседе с Kp.ru.

«Новый возлюбленный Агаты — молодой и влиятельный мужчина. Но она его скрывает даже от своего ближнего круга, поскольку он не свободен», — сообщили люди из окружения актрисы.