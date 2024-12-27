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Регион
27 декабря, 07:13

Муценице скрывает женатого избранника и использует Дрангу для пиара, пишут СМИ

Актрису Агату Муцениеце подозревают в романе с женатым мужчиной

Агата Муцениеце. Обложка © Telegram / AgataMucenieceLife

Агата Муцениеце. Обложка © Telegram / AgataMucenieceLife

Актриса Агата Муцениеце завела новый роман с женатым мужчиной, а выход в свет с аккордеонистом Петром Дрангой был нужен лишь для отвода глаз. Об этом рассказал инсайдер в беседе с Kp.ru.

«Новый возлюбленный Агаты — молодой и влиятельный мужчина. Но она его скрывает даже от своего ближнего круга, поскольку он не свободен», — сообщили люди из окружения актрисы.

Близкие отмечают, что фейковый роман с Дрангой был нужен, чтобы отвести взгляды от реального любовника. Также отмечается, что таким образом Агата хочет «пощекотать нервы» экс-супругу Павлу Прилучному.

Агата Муцениеце призналась, что видела НЛО во время брака с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце призналась, что видела НЛО во время брака с Павлом Прилучным

Напомним, что Агата Муцениеце ещё в 2020 году заявила о разрыве с Павлом Прилучным после девяти лет брака. В июне того года пара официально развелась. Актёры продолжают через суд решать, с кем будут жить их дети Мия и Тимофей. Суд предложил малышам самим выбрать, с кем они хотят жить. Недавно стало известно, что актриса даже хотела навести порчу на бывшего. При этом Прилучный продолжает проводить время с сыном, несмотря на решение суда.

Николай Рюмин
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