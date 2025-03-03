«Она и без вас пришла»: Пугачёва «разрешила россиянам» весну и нарвалась на хейт
Алла Пугачёва традиционно «разрешила весну» в праздник жёлтых тюльпанов
Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Певица Алла Пугачёва «разрешила весну», дав старт приходу тёплого времени года. Она продолжила своеобразную традицию, которую продолжает уже более полувека.
«Весну разрешаем!» — написала артистка на своей странице в соцсети.
Пугачёва придумала эту традицию много лет назад и назвала «праздником жёлтых тюльпанов». В первое время она сама дарила фанатам мимозы и придумывала приметы.
Не все подписчики оценили традицию покинувшей Россию Пугачёвой.
«А что так самонадеянно? Весна, как и любое время года, не требуют разрешения», «Она и без вас пришла», «В каком смысле позволяете?», «Тоска по Родине всё-таки есть. Это в России вы Весну «разрешали», а на Кипре она всегда», — оставили комментарии пользователи.
Ранее Пугачёва опубликовала новое фото с 11-летним сыном Гарри. Мальчик недавно сходил на рыбалку и похвастался уловом. Примадонна оставила забавную надпись под снимком в соцсетях. Место отдыха артистка не озвучила.