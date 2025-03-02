«Зима ещё постучится»: Синоптик рассказал, когда в Россию придёт настоящая весна

В восточной половине России, включая Сибирь и Дальний Восток, март ожидается холоднее нормы, тогда как на Урале и в северо-западной России температура будет выше нормы на 1-2 градуса. А в республиках Северного Кавказа прогнозируется понижение температуры, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью радио «Комсомольская правда».

Он указал, что на севере, кроме Мурманской и Ямало-Ненецкого округа, осадки будут немного выше нормы, в то время как в Уральском, Приволжском и Центральном федеральных округах они ожидаются в пределах нормы. Он добавил, что в ближайшую неделю в республиках Северного Кавказа сохранится аномально холодная погода с большим количеством снега, который начнёт таять с 7-8 марта.

Что касается Москвы и Московской области, Варакин предупредил о резком изменении погоды: ожидается облачность, температура около нуля и осадки в виде мокрого снега. С 7 марта в западных регионах страны начнется весенняя погода с положительными температурами, однако он также отметил возможность кратковременного возвращения зимних температур в середине месяца.