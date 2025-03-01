Прогноз погоды на март 2025: морозы в первый месяц весны Какая будет погода в марте: точный прогноз погоды на март 2025, метеорологи обещают аномальное повышение температуры воздуха и тёплый март. Читайте подробнее в материале Life.ru. 28 февраля, 21:15 Москвичам синоптики обещают потепление в марте. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Кажется, только недавно мы встречали Новый год, а уже на пороге весна. И хотя первые несколько недель она будет мало походить на себя, всё же изменения в погоде мы заметим практически по всей нашей стране — от Москвы до Владивостока.

Придёт весна по расписанию, даже несмотря на то, что январь был аномально тёплым, а февраль умеренно морозным. Если верить синоптикам, и центральную, и северную часть страны ожидает необычайно тёплая погода.

Так, в Москве специалисты предсказывают повышение температуры воздуха в первые три дня марта до +3 °C днём и колебания в пределах от 0 °C до -5 °C ночью. Однако могут вернуться и морозы, вплоть до -10, хотя продержатся они совсем недолго, 3–4 дня.

Если говорить о начале весны 2025 года в общем по стране, то синоптики предполагают, что на европейской территории России, включая южные регионы, температура будет немного выше средних значений, за исключением Северо-Западного региона, где будет ещё теплее. В Восточной Сибири же и на юге Западной Сибири март окажется мягче обычного на 2–4 градуса, хотя настоящего потепления там не стоит ждать раньше середины апреля.

Точный прогноз погоды на март в Москве и в области

Прежде чем говорить о погоде на март, стоит напомнить себе, что среднесрочные и долгосрочные прогнозы могут изменяться. Даже специалисты отмечают, что составить точный прогноз более чем на неделю вперёд на данный момент невозможно. Поэтому та информация, что представлена ниже, показывает в основном лишь примерную картину, основанную на свежих данных.

Прогноз погоды в Москве на март 2025. Инфографика © Life.ru

В Москве и Московской области температура в марте ожидается выше средних значений. Осадков синоптики обещают около 40 мм.

Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что хотя зима не была зимней, зато весна будет весенней. По его словам, в начале марта в Москве температура будет околонулевой, до минус 2.

— Пока это будут первые попытки весны пробиться в столицу. Незначительный снежный покров сойдёт быстро. В конце первой декады месяца ожидается небольшое похолодание и может выпасть небольшой снег, но лежать он будет недолго. Температура в третьей декаде марта уже доберётся до плюс пяти – плюс десяти градусов, — сообщил Life.ru специалист.

Точный прогноз погоды на март в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в марте средняя температура ожидается в пределах 0…+1 °С, на 1–2 градуса выше нормы, и осадки до 30–40 мм.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на март 2025. Инфографика © Life.ru

В начале месяца жителей города ждут небольшие осадки, температура днём 0…+5 °С и гололедица. В середине первой декады возможен небольшой снег, температура -3…+2 °С. В конце первой декады без осадков, ночью до +2 °С, днём до +8 °С.

Прогноз погоды на выходные в марте 2025

В выходные, 1 и 2 марта, в Москве ожидается потепление и облачная погода. Ночью температура упадёт до 0...-2 градусов, днём в столице она может достигнуть +1...+2 °С.

В воскресенье ветер немного стихнет, ночью возможны небольшие осадки. Ночные температуры будут варьироваться от минус 1 до 0 градусов, по области — до минус 6. Днём в Подмосковье температура составит от минус 3 до 2 °С.

Погода в других регионах России на март 2025 года

В начале марта на отдельных территориях России установится аномально холодная погода. Морозы ожидаются на Урале и в Сибири, где температура может опуститься на 8–13 градусов ниже нормальных значений, достигая -35...-38 градусов.

Как сообщают метеорологи, такая ситуация вызвана перемещением циклона с севера Сибири на восток, что приведёт к распространению холодного воздуха вплоть до юга Дальнего Востока. По его словам, всю азиатскую часть страны настигнет холодная погода, за исключением Западной Сибири.

В то же время в других регионах ожидается аномально тёплая погода. В частности, в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской областях и Республике Коми температура может превышать норму на 10 градусов.

Авторы Андрей Ананьев