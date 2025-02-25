«Вот такую рыбу поймал»: Пугачёва показала повзрослевшего сына на рыбалке

Певица Алла Пугачёва опубликовала новое фото с 11-летним сыном Гарри. Мальчик недавно сходил на рыбалку и хвастался уловом. Примадонна оставила забавную надпись под снимком в соцсетях.

Где и когда был сделан кадр, Пугачёва уточнять не стала.

Напомним, что сейчас супруг Пугачёвой, юморист Максим Галкин*, гастролирует по европейским странам и недавно побывал в Испании, Швеции и Норвегии. Звёздная пара находится в разлуке, но не забывает общаться в Сети. Недавно пьющий в одиночестве комик выпросил публичное признание у Пугачёвой. Певица призналась ему в любви.