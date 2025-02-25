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25 февраля, 16:11

«Вот такую рыбу поймал»: Пугачёва показала повзрослевшего сына на рыбалке

Алла Пугачёва опубликовала новое фото 11-летнего сына Гарри на рыбалке

Певица Алла Пугачёва опубликовала новое фото с 11-летним сыном Гарри. Мальчик недавно сходил на рыбалку и хвастался уловом. Примадонна оставила забавную надпись под снимком в соцсетях.

«Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую-пребольшую», — подписала фото 75-летняя Пугачёва.

11-летний сын Пугачёвой Гарри на рыбалке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

11-летний сын Пугачёвой Гарри на рыбалке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Где и когда был сделан кадр, Пугачёва уточнять не стала.

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Напомним, что сейчас супруг Пугачёвой, юморист Максим Галкин*, гастролирует по европейским странам и недавно побывал в Испании, Швеции и Норвегии. Звёздная пара находится в разлуке, но не забывает общаться в Сети. Недавно пьющий в одиночестве комик выпросил публичное признание у Пугачёвой. Певица призналась ему в любви.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алена Пенчугина
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