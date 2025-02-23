Пьющий в одиночестве Галкин* выпросил публичное признание у Пугачёвой

В своих социальных сетях Максим Галкин* посоветовал поклонникам, у которых плохое настроение, петь грузинские песни и пить красное вино. Видео артиста собрало много комментариев, своё мнение на этот счёт выразила и супруга Алла Пугачёва.

Максим Галкин*. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

«Ты ж мой любимый!!!» — написала певица.

Шоумен спел песню на грузинском языке и поделился, что «Соловей» Отара Рамишвили — любимая его композиция. По словам Галкина*, он всегда поёт её, когда хочет, чтобы «была радость на душе».

Сейчас звёздная пара находится в разлуке. Комик гастролирует по европейским странам и недавно побывал в Испании, Швеции и Норвегии. Однако многим зрителям не нравится поведение артиста. Так, в Осло Галкин* отказался принять цветы у фанатов, чем вызвал упрёки поклонников.

Тем временем жители деревни Грязь захотели избавиться от замка Пугачёвой в России. Они предложили уничтожить взрывом гигантский дом супругов. Соседи уехавших из России звёзд считают, что особняку не место среди их жилья. Людей возмущает, что в простой деревне артисты «устроили Куршавель».