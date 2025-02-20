«Что с ним делать? Взорвать!» Жители деревни Грязь захотели избавиться от замка Пугачёвой

Жители подмосковной деревни Грязь предложили уничтожить взрывом гигантский замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Соседи уехавших из России звёзд считают, что особняку не место среди их домов. Судьба коттеджа и его состояние никого из местных не волнует, выяснил NEWS.ru.

«Что с ним делать? Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают, но ничего не получится у них», — заявил изданию один из соседей Примадонны.

Ранее стало известно, что замок Пугачёвой и Галкина* не пустует. Жители Грязи постоянно замечают там горящие окна, а из хозпостроек на территории иногда идёт дым. Впрочем, местные не имеют представления о том, кто живёт в доме релокантов.