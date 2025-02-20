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20 февраля, 01:53

«Что с ним делать? Взорвать!» Жители деревни Грязь захотели избавиться от замка Пугачёвой

NEWS.ru: Жители Грязи предложили взорвать замок Галкина* и Пугачёвой

Жители подмосковной деревни Грязь предложили уничтожить взрывом гигантский замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Соседи уехавших из России звёзд считают, что особняку не место среди их домов. Судьба коттеджа и его состояние никого из местных не волнует, выяснил NEWS.ru.

«Что с ним делать? Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают, но ничего не получится у них», — заявил изданию один из соседей Примадонны.

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Ранее стало известно, что замок Пугачёвой и Галкина* не пустует. Жители Грязи постоянно замечают там горящие окна, а из хозпостроек на территории иногда идёт дым. Впрочем, местные не имеют представления о том, кто живёт в доме релокантов.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Life.ru / Александр Арутюнов

Антон Голыбин
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