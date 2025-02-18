«Свет загорается по вечерам»: Соседи рассказали о признаках жизни в замке Пугачёвой и Галкина*

Соседи уехавших из России Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* жалуются на свет в замке звёздной пары, который находится в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщает NEWS.ru.

Замок звёздной пары в Подмосковье. Фото © Life.ru / Александр Арутюнов

Соседи знаменитостей отмечают, что огни в окнах обычно загораются по вечерам. Также в хозяйственных постройках на территории иногда можно увидеть дым. Однако местные жители не имеют представления о том, кто именно сейчас живёт в доме и включает свет.

Ранее Life.ru сообщал, что подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* начали отмывать от плесени перед продажей. В резиденции стоимостью 1 миллиард рублей в настоящее время ведутся работы по очистке стен и ограждения, которые покрылись ржавчиной и плесенью.