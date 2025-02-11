Подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* начали отмывать от плесени перед продажей
Mash: Подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* начали готовить к продаже
Алла Пугачёва Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
Замок уехавших из России Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь начали готовить к продаже. Об этом сообщает Mash.
Замок Пугачёвой и Галкина* в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, в резиденции стоимостью 1 миллиард рублей в настоящее время ведутся работы по очистке стен и ограждения, которые покрылись ржавчиной и плесенью. При этом сама Алла Борисовна не комментировала информацию о продаже этого замка.
Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что замок Пугачёвой и Галкина* начал разваливаться на глазах. На стенах имения образовался толстый слой плесени, а яркие цвета начали выцветать. Крыша также требует ремонта. Несмотря на это, помощники звёздной пары периодически проверяют состояние дома.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.