Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 12:06

Подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* начали отмывать от плесени перед продажей

Mash: Подмосковный замок Пугачёвой и Галкина* начали готовить к продаже

Алла Пугачёва Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Алла Пугачёва Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Замок уехавших из России Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь начали готовить к продаже. Об этом сообщает Mash.

Замок Пугачёвой и Галкина* в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, в резиденции стоимостью 1 миллиард рублей в настоящее время ведутся работы по очистке стен и ограждения, которые покрылись ржавчиной и плесенью. При этом сама Алла Борисовна не комментировала информацию о продаже этого замка.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что замок Пугачёвой и Галкина* начал разваливаться на глазах. На стенах имения образовался толстый слой плесени, а яркие цвета начали выцветать. Крыша также требует ремонта. Несмотря на это, помощники звёздной пары периодически проверяют состояние дома.

Брачная ночь на Гаити, Галкин* в истерике: Барецкий ошарашил признанием о свадьбе с Пугачёвой
Брачная ночь на Гаити, Галкин* в истерике: Барецкий ошарашил признанием о свадьбе с Пугачёвой

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Максим Галкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar