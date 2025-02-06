Замок Пугачёвой и Галкина* пришёл в упадок и начал разваливаться на глазах

На стенах имения образовался толстый слой плесени, а яркие цвета начали выцветать. Крыша требует ремонта: отваливается кирпичная кладка, а на некоторых участках видны следы ржавчины. Несмотря на это, помощники звёздной пары периодически проверяют состояние дома. По оценкам экспертов, содержание особняка обходится им в около 500 тысяч рублей в месяц.

Ранее помощники Аллы Пугачёвой попытались вывезти из России антиквариат на миллионы долларов. Однако на таможне коробки с картинами, книгами и прочим развернули. Скорее всего, певица отобрала ценности на вывоз как раз во время своего последнего приезда в РФ. Как позже выяснилось, картины из замка певицы оказались подделкой. Адвокат Александр Добровинский в беседе с Life.ru рассказал, что оригиналы хранятся в совершенно других местах.