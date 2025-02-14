Стало известно, может ли Пугачёва распоряжаться российской пенсией в Израиле

Певица Алла Пугачёва сохраняет право на получение российской пенсии, даже после переезда в Израиль. Место жительства, налоговый статус и валютное резидентство артистки не влияют на возможность получения трудовой пенсии. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Алла Пугачёва может без проблем пользоваться своей пенсией, находясь в Израиле и любой другой стране. Для этого необходимо перевести средства в банк, не попавший под санкции, затем открыть счёт в одном из дружественных государств и перевести туда рублёвый платёж. После этого можно конвертировать средства в нужную валюту через мобильное приложение», — пояснил Хаминский.

После введения санкций многим российским пенсионерам, находящимся за границей, стало труднее управлять своими выплатами. По мнению юриста, это связано с уходом платёжных систем Visa и Mastercard из России, ограничениями на карты «Мир» и санкциями против ряда банков.