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14 февраля, 10:47

Стало известно, может ли Пугачёва распоряжаться российской пенсией в Израиле

Юрист Хаминский: Пугачёва может получать российскую пенсию, находясь в Израиле

Певица Алла Пугачёва сохраняет право на получение российской пенсии, даже после переезда в Израиль. Место жительства, налоговый статус и валютное резидентство артистки не влияют на возможность получения трудовой пенсии. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Алла Пугачёва может без проблем пользоваться своей пенсией, находясь в Израиле и любой другой стране. Для этого необходимо перевести средства в банк, не попавший под санкции, затем открыть счёт в одном из дружественных государств и перевести туда рублёвый платёж. После этого можно конвертировать средства в нужную валюту через мобильное приложение», — пояснил Хаминский.

После введения санкций многим российским пенсионерам, находящимся за границей, стало труднее управлять своими выплатами. По мнению юриста, это связано с уходом платёжных систем Visa и Mastercard из России, ограничениями на карты «Мир» и санкциями против ряда банков.

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Ранее Life.ru предупредил граждан России, что пенсия за Март будет намного меньше февральской. Это всё потому что в последний зимний месяц россияне получат доплату за доиндексацию. Напомним, что в январе текущего года пенсии были проиндексировали на 7,3 процента, но реальная инфляция оказалась выше предполагаемой. Тогда было принято решение, что выплаты будут доиндексированы на недостающую разницу.

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Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Наталья Афонина
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