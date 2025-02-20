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20 февраля, 16:22

Подсчитаны расходы на снос замка Пугачёвой в деревне Грязь

Эксперт Капустин заявил, что снос замка Пугачёвой в деревне Грязь стоит ₽40 млн

Обложка © Life.ru / Александр Арутюнов

Обложка © Life.ru / Александр Арутюнов

Чтобы снести замок певицы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь, потребуется около 40 миллионов рублей, основную часть суммы составят расходы на вывоз строительного мусора. Об этом рассказал президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин в беседе с журналистом издания «Абзац».

«Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачёвой и Галкина*, обойдётся в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдёт вывоз строительного мусора. Но я против того, чтобы готовые капитальные строения сносить. Лучше это жильё адаптировать под современные нужды, сделать полезным для общества», — поделился эксперт.

Площадь замка составляет порядка 2,5 тысячи квадратных метров. По утверждению соседей, здание давно покрылось плесенью, а ворота и ограждение сильно проржавели, также возникают проблемы с коммуникациями, в частности с подходящими к недвижимости трубами.

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Ранее жители подмосковной деревни Грязь предложили уничтожить взрывом гигантский замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Соседи уехавших из России звёзд считают, что особняку не место среди их домов.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Татьяна Миссуми
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