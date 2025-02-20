Подсчитаны расходы на снос замка Пугачёвой в деревне Грязь

Чтобы снести замок певицы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь, потребуется около 40 миллионов рублей, основную часть суммы составят расходы на вывоз строительного мусора. Об этом рассказал президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин в беседе с журналистом издания «Абзац».

«Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачёвой и Галкина*, обойдётся в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдёт вывоз строительного мусора. Но я против того, чтобы готовые капитальные строения сносить. Лучше это жильё адаптировать под современные нужды, сделать полезным для общества», — поделился эксперт.

Площадь замка составляет порядка 2,5 тысячи квадратных метров. По утверждению соседей, здание давно покрылось плесенью, а ворота и ограждение сильно проржавели, также возникают проблемы с коммуникациями, в частности с подходящими к недвижимости трубами.

Ранее жители подмосковной деревни Грязь предложили уничтожить взрывом гигантский замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Соседи уехавших из России звёзд считают, что особняку не место среди их домов.