«Уговоры бабушки и мамы не сработают»: Сын Орбакайте отказался уезжать из России

Сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров решил не уезжать за границу по просьбе матери и других членов семьи. Как сообщает источник портала POPCAKE, он проявил стойкость в своём решении остаться на родине. В то время как его знаменитые родственники разъехались по разным странам, он выбрал быть рядом с друзьями, девушкой и работой.

«Он не уедет из России, здесь его работа, любимая девушка, хороший доход, друзья, его Родина, уговоры бабушки и мамы не сработают, он точно останется в России», — сообщил источник.

По мнению звёздных аналитиков, гражданская позиция Байсарова может отличаться от взглядов Орбакайте и Пугачёвой. Однако этот факт остаётся неподтверждённым. Кроме того, юноша практически не использует социальные сети, предпочитая держать свою личную жизнь в тайне.