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20 февраля, 14:36

«Уговоры бабушки и мамы не сработают»: Сын Орбакайте отказался уезжать из России

Сын Орбакайте Дени Байсаров отказался уезжать из России

Сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров решил не уезжать за границу по просьбе матери и других членов семьи. Как сообщает источник портала POPCAKE, он проявил стойкость в своём решении остаться на родине. В то время как его знаменитые родственники разъехались по разным странам, он выбрал быть рядом с друзьями, девушкой и работой.

«Он не уедет из России, здесь его работа, любимая девушка, хороший доход, друзья, его Родина, уговоры бабушки и мамы не сработают, он точно останется в России», — сообщил источник.

По мнению звёздных аналитиков, гражданская позиция Байсарова может отличаться от взглядов Орбакайте и Пугачёвой. Однако этот факт остаётся неподтверждённым. Кроме того, юноша практически не использует социальные сети, предпочитая держать свою личную жизнь в тайне.

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А ранее стало известно, что другой сын Орбакайте — музыкант Никита Пресняков — после пожаров в Лос-Анджелесе остался без денег и вещей. Однако проблемы у внука Пугачёвой начались задолго до катастрофы в США. Известно, что концерты артиста не имели особо успеха в Штатах и не собирали полные залы.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Александра Мышляева
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