Diva на иврите и «Хава нагила»: Киркоров с Орбакайте тайно спелись на еврейской свадьбе в США
SHOT: Киркоров и Орбакайте тайно выступили на еврейской свадьбе в Нью-Йорке
Певец Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/orbakaite_k,fkirkorov
Певец Филипп Киркоров и его бывшая падчерица Кристина Орбакайте выступили вместе на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. На грандиозном мероприятии, проходившем в одном из крупнейших свадебных залов города Da Mikele Illagio, Киркоров порадовал гостей исполнением песен на азербайджанском языке, иврите и «Хава нагилой», сообщает SHOT.
Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте выступили вместе на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Видео © SHOT
Среди популярных хитов, которые исполнил Киркоров, были его композиции «А я и не знал, что любовь может быть жестокой», «Единственная моя» и другие. В особенный момент, когда невеста поднялась на сцену, прозвучала его знаменитая песня «Дива», а также «Хава нагила».
Кристина Орбакайте же также выступила на празднике, исполнив свою совместную с Авраамом Руссо песню «Я не отдам тебя никому», а также композицию «Мой мир». В числе других артистов, выступавших на свадьбе, были Ангелина Каплан, Артур Амирян и популярный израильский певец Ицик Орлев.
Ранее стало известно, что Орбакайте выступила на частной вечеринке в Дубае, где также были Руссо и Киркоров. Одним из основных условий был запрет на съёмку певицы во время её выступления и рядом с другими российскими артистами, которые, как и она, остались в стране после начала СВО. На другом мероприятии в ОАЭ дочь Аллы Пугачёвой отказалась исполнять свои совместные хиты с Авраамом Руссо «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет». Она решила спеть их самостоятельно, несмотря на недовольство организаторов вечеринки. В итоге ей выплатили весь гонорар в размере 50 тысяч евро (около пяти миллионов рублей).