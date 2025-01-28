Diva на иврите и «Хава нагила‎»: Киркоров с Орбакайте тайно спелись на еврейской свадьбе в США

Певец Филипп Киркоров и его бывшая падчерица Кристина Орбакайте выступили вместе на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. На грандиозном мероприятии, проходившем в одном из крупнейших свадебных залов города Da Mikele Illagio, Киркоров порадовал гостей исполнением песен на азербайджанском языке, иврите и «Хава нагилой», сообщает SHOT.

Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте выступили вместе на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Видео © SHOT

Среди популярных хитов, которые исполнил Киркоров, были его композиции «А я и не знал, что любовь может быть жестокой», «Единственная моя» и другие. В особенный момент, когда невеста поднялась на сцену, прозвучала его знаменитая песня «Дива», а также «Хава нагила».

Кристина Орбакайте же также выступила на празднике, исполнив свою совместную с Авраамом Руссо песню «Я не отдам тебя никому», а также композицию «Мой мир». В числе других артистов, выступавших на свадьбе, были Ангелина Каплан, Артур Амирян и популярный израильский певец Ицик Орлев.