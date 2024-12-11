Кристина Орбакайте провела вечер с повзрослевшей дочкой в ресторане в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте, популярная российская певица, привлекла внимание поклонников, опубликовав в социальных сетях видео с мужем Михаилом Земцовым и 12-летней дочерью Клавдией. Семья провела время в модном ресторане Bergdorf Goodman в Нью-Йорке, который расположен на верхнем этаже одноимённого элитного универмага. Михаил, выступивший в роли оператора, запечатлел жену и дочь за столиком, а также виды мегаполиса из окон заведения.

Поклонники оценили семейный ролик, отметив его теплоту и атмосферу. Даже Алла Пугачёва, мама Кристины, живущая на Кипре, оставила комментарий: «Приятного аппетита, красотки мои».

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов познакомились в 2004 году в Майами при необычных обстоятельствах: певица по ошибке попала в дом Михаила вместо вечеринки у композитора Игоря Николаева. В 2005 году пара официально оформила отношения в США. Михаил, стоматолог по профессии и владелец успешной клиники в США, поддерживает супругу во всех начинаниях. В марте 2012 года у пары родилась дочь Клавдия.

20 апреля певица также порадовала своих поклонников: она выступила в ресторане Level в Бруклине, Нью-Йорк. Концерт был приурочен к годовщине со дня открытия заведения. Орбакайте исполнила свои самые любимые хиты.

Ранее в марте Орбакайте не смогла выступить на концерте в Государственном Кремлёвском дворце, а также были отменены её концерты в нескольких российских городах. Причины отмены мероприятий остаются неясными, однако в начале марта певица опровергла слухи о своём отъезде из России, подчеркнув, что она продолжает жить в своей стране.