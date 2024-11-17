Орбакайте вслед за Пугачёвой отказалась от новогодних корпоративов в России
Mash: Кристина Орбакайте не будет выступать на новогодних корпоративах в России
Певица Кристина Орбакайте. Обложка © Telegram / Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте отказалась выступать на новогодних корпоративах в России. Артистке стало неприятно, что её концерты постоянно отменялись, пишет Mash.
По информации телеграм-канала, дочь Аллы Пугачёвой планирует до конца января жить в Калифорнии. Орбакайте приглашали с концертами в Россию, но та отказалась, так как «не в деньгах счастье и она пока не готова». Также артистке не понравилось, что её выступления в России часто отменяли. Кроме того, она боится осуждения и не очень тёплого приёма в РФ.
При этом дочка Примадонны не раз пыталась вернуться домой, так как в США она собирала полупустые залы на концертах. В 2023 году Орбакайте заработала с каждого корпоратива по 4,5 миллиона рублей и уехала в Соединённые Штаты. В 2024-м певица даже согласилась выступить в Кремлёвском дворце, но в последний момент отказалась.
Напомним, ранее от новогодних корпоративов отказалась мать Орбакайте — Алла Пугачёва. Life.ru сообщал, что певица опасается, что видео с её плясками перед толпой богачей утекут в Сеть. А ещё у Примадонны распадается коллектив из-за её неоднозначной репутации.