Пугачёва отказалась от корпоративов под Новый год из страха перед сливом видео
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_ofrey
У Аллы Пугачёвой сорвались выступления на двух корпоративах. Примадонна опасается, что видео с её плясками перед толпой богачей утекут в Сеть, а СМИ поднимут шумиху. Второй причиной отказа стал распад её коллектива, ведь музыканты, с которыми работала певица, решили покинуть её из-за неоднозначной репутации. Об этом сообщает Mash.
Пугачёва не хочет, чтобы видео с её выступлениями на корпоративе утекли в СМИ, ведь в этом случае в комментариях на неё обрушится лавина заявлений в духе «обеднела и вновь заплясала». Кроме того, коллектив, с которым Примадонна привыкла выступать, разъехался, а «спеться» с другими музыкантами она не хочет, да и небезопасно это.
Артистка, однако, получает солидные офферы из России до сих пор. Цены на них были рекордно низкими: €200 тысяч за концерт. Также в райдере Пугачёвой был перелёт бизнес-классом, охрана, авто Rolls-Royce или Maybach. Стороны уже ударили по рукам, но два выступления так и не состоялись.
В первом отказаться решила сама Примадонна, во втором — заказчик, спохватившийся вдруг за имидж. Из-за этого Пугачёвой пришлось отказаться от новогодних корпоративов в России — как за привычный гонорар, указанный выше, так и за помноженный к празднику в два-три раза.
Пугачёва, видимо, старается в последнее время выровнять своё финансовое положение, ведь ранее помощники Примадонны попытались вывезти из России антиквариат на несколько миллионов долларов. Впрочем, на таможне всё это добро развернули. Позже выяснилось, что картины из замка певицы были поддельными.