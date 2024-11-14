Пугачёва отказалась от корпоративов под Новый год из страха перед сливом видео

У Аллы Пугачёвой сорвались выступления на двух корпоративах. Примадонна опасается, что видео с её плясками перед толпой богачей утекут в Сеть, а СМИ поднимут шумиху. Второй причиной отказа стал распад её коллектива, ведь музыканты, с которыми работала певица, решили покинуть её из-за неоднозначной репутации. Об этом сообщает Mash.

Пугачёва не хочет, чтобы видео с её выступлениями на корпоративе утекли в СМИ, ведь в этом случае в комментариях на неё обрушится лавина заявлений в духе «обеднела и вновь заплясала». Кроме того, коллектив, с которым Примадонна привыкла выступать, разъехался, а «спеться» с другими музыкантами она не хочет, да и небезопасно это.

Артистка, однако, получает солидные офферы из России до сих пор. Цены на них были рекордно низкими: €200 тысяч за концерт. Также в райдере Пугачёвой был перелёт бизнес-классом, охрана, авто Rolls-Royce или Maybach. Стороны уже ударили по рукам, но два выступления так и не состоялись.

В первом отказаться решила сама Примадонна, во втором — заказчик, спохватившийся вдруг за имидж. Из-за этого Пугачёвой пришлось отказаться от новогодних корпоративов в России — как за привычный гонорар, указанный выше, так и за помноженный к празднику в два-три раза.