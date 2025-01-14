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14 января, 15:06

Остался без денег: Стало известно о беде бежавшего от пожаров в Калифорнии Преснякова

Журналист Донской: Внук Пугачёвой Пресняков остался без денег после пожара в США

Никита Пресняков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / npresnyakov

Никита Пресняков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / npresnyakov

Музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, после пожаров в Лос-Анджелесе остался без денег и вещей. Об этом рассказал журналист Максим Донской в беседе с POPCAKE.

«Сгорели вещи. Убежали, что успели взять», — поделился Донской о том, в каком положении сейчас находится артист.

По словам журналиста, проблемы у внука Пугачёвой начались задолго до катастрофы в Лос-Анджелесе. Преснякову, который остался без денег, помогали мама и бабушка. Известно, что концерты музыканта не имели особо успеха в Соединённых Штатах и не собирали полные залы.

Остаётся неясно, где сейчас находится сын певицы Кристины Орбакайте. После случившегося некоторые предполагают, что артист и его мама вернутся в Россию. Однако многие исключают такую возможность — слишком уж воинственно была настроена Орбакайте, заявившая, что больше не вернётся в РФ и не станет выступать даже на частных мероприятиях.

Божья кара, НЛО или заговор педофилов. Кто виноват в пожарах в Лос-Анджелесе
Божья кара, НЛО или заговор педофилов. Кто виноват в пожарах в Лос-Анджелесе

Напомним, что ранее Пресняков рассказал подписчикам, что жил в стрессе три дня из-за пожаров в Лос-Анджелесе и был вынужден покинуть город. По его словам, он чувствует депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез с лица Земли.

Алена Пенчугина
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