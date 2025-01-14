Остался без денег: Стало известно о беде бежавшего от пожаров в Калифорнии Преснякова

Музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, после пожаров в Лос-Анджелесе остался без денег и вещей. Об этом рассказал журналист Максим Донской в беседе с POPCAKE.

«Сгорели вещи. Убежали, что успели взять», — поделился Донской о том, в каком положении сейчас находится артист.

По словам журналиста, проблемы у внука Пугачёвой начались задолго до катастрофы в Лос-Анджелесе. Преснякову, который остался без денег, помогали мама и бабушка. Известно, что концерты музыканта не имели особо успеха в Соединённых Штатах и не собирали полные залы.