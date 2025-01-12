Живущий в Лос-Анджелесе Никита Пресняков покинул охваченный огнём город

«Живём в стрессе уже три дня. Мы уже в безопасности, но продолжаем ежеминутно анализировать ситуацию. Чувствуем депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез, сочувствуем всем, кто потерял свои дома в этом безумии. Берегите себя», — написал Пресняков.