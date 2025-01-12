Живущий в Лос-Анджелесе Никита Пресняков покинул охваченный огнём город
Внук Пугачёвой Никита Пресняков покинул Лос-Анджелес из-за пожаров
Никита Пресняков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / npresnyakov
Внук Аллы Пугачёвой, музыкант Никита Пресняков покинул охваченный огнём Лос-Анджелес. На странице в соцсети он написал, что находится в безопасности.
Живущий в Лос-Анджелесе Никита Пресняков покинул город из-за пожаров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / npresnyakov
«Живём в стрессе уже три дня. Мы уже в безопасности, но продолжаем ежеминутно анализировать ситуацию. Чувствуем депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез, сочувствуем всем, кто потерял свои дома в этом безумии. Берегите себя», — написал Пресняков.
Мощные лесные пожары начали бушевать на юге Калифорнии 7 января. Больше всего пострадал Лос-Анджелес, где более 153 тысяч жителей были вынуждены покинуть дома. Вместе с этим были эвакуированы жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают кинозвёзды. Многие из них бросили шикарные особняки и бежали из города, спасаясь от стихии. На данный момент известно о 16 жертвах.