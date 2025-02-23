«Старуха, не говорящая на иврите»: Пугачёва закатила скандал в израильском кафе
Starhit: В Израиле Пугачёву не пустили в кафе после публичного скандала
Народная артистка Алла Пугачёва учинила скандал в израильском кафе. Причиной, как оказалось, послужило то, что официанты заведения, где к приходу опальной звезды была полная посадка, её не узнали. Об этом рассказал местный политик Яков Кедми, чья супруга стала свидетельницей сцены.
«Пугачёва пришла в кафе, а там мест нет. Ей говорят, что нет мест, а она, мол, как же так, я Алла Пугачёва, найдите. А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от неё хочет, когда ей объясняют, что нет мест», — рассказал Яков Кедми со слов своей супруги в беседе со Starhit.
По словам политика, в ту секунду столкнулись иллюзорный и реальный мир Пугачёвой. В реальном ей уже давно нет места, но сама она этого не понимает.
Ранее соседи Аллы Пугачёвой на Кипре сообщили, что в течение последнего года певица практически не покидала свой особняк. Её муж-юморист часто отсутствует дома из-за постоянных гастролей, а 11-летние двойняшки Гарри и Лиза учатся за границей и редко навещают Кипр. Однако, похоже, певица на днях решила вновь съездить в Израиль, куда уехала ещё в 2022-м вскоре после начала СВО.
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