«Старуха, не говорящая на иврите»: Пугачёва закатила скандал в израильском кафе

Народная артистка Алла Пугачёва учинила скандал в израильском кафе. Причиной, как оказалось, послужило то, что официанты заведения, где к приходу опальной звезды была полная посадка, её не узнали. Об этом рассказал местный политик Яков Кедми, чья супруга стала свидетельницей сцены.

«Пугачёва пришла в кафе, а там мест нет. Ей говорят, что нет мест, а она, мол, как же так, я Алла Пугачёва, найдите. А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от неё хочет, когда ей объясняют, что нет мест», — рассказал Яков Кедми со слов своей супруги в беседе со Starhit.

По словам политика, в ту секунду столкнулись иллюзорный и реальный мир Пугачёвой. В реальном ей уже давно нет места, но сама она этого не понимает.