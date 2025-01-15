Осталась без Галкина* и детей: Соседи раскрыли детали жизни Пугачёвой на Кипре

Сразу после начала СВО Максим Галкин* и Алла Пугачёва покинули Россию. В первое время они жили в Израиле, но после начала военных действий там перебрались на Кипр. Однако жизнь в солнечной стране у моря не приносит Примадонне большой радости. Во-первых, в жарком климате она испытывает проблемы со здоровьем, а, во-вторых, вместо шумных московских тусовок теперь вынуждена коротать дни в гордом одиночестве.

Как рассказали kp.ru соседи артистки на Кипре, в последний год она живёт в особняке одна. 48-летний муж почти не бывает дома из-за постоянных гастролей, а 11-летние двойняшки Гарри и Лиза учатся в другой стране и редко навещают родителей.

«После военных событий в Израиле Пугачёва с мужем и детьми перебралась на Кипр. Тут они купили дом в Лимасоле ещё до пандемии. Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта. Но детям тут негде было учиться. Поэтому Галкин* отправил Гарри и Лизу в Лондон, где они сейчас и живут. А к родителям приезжают лишь на каникулы», — поделились подробностями соседи звезды.