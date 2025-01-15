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15 января, 12:53

Осталась без Галкина* и детей: Соседи раскрыли детали жизни Пугачёвой на Кипре

Соседи Пугачёвой рассказали, что на Кипре она живёт без мужа и детей

Алла Пугачёва. Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Алла Пугачёва. Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Сразу после начала СВО Максим Галкин* и Алла Пугачёва покинули Россию. В первое время они жили в Израиле, но после начала военных действий там перебрались на Кипр. Однако жизнь в солнечной стране у моря не приносит Примадонне большой радости. Во-первых, в жарком климате она испытывает проблемы со здоровьем, а, во-вторых, вместо шумных московских тусовок теперь вынуждена коротать дни в гордом одиночестве.

Как рассказали kp.ru соседи артистки на Кипре, в последний год она живёт в особняке одна. 48-летний муж почти не бывает дома из-за постоянных гастролей, а 11-летние двойняшки Гарри и Лиза учатся в другой стране и редко навещают родителей.

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«После военных событий в Израиле Пугачёва с мужем и детьми перебралась на Кипр. Тут они купили дом в Лимасоле ещё до пандемии. Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта. Но детям тут негде было учиться. Поэтому Галкин* отправил Гарри и Лизу в Лондон, где они сейчас и живут. А к родителям приезжают лишь на каникулы», — поделились подробностями соседи звезды.

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В России не исключают, что Пугачёва когда-нибудь вернётся на Родину. Предположительно, певицу может потянуть к родным землям на закате жизни. Скорее всего, исполнительница захочет, чтобы с ней простились в РФ. Также есть мнения, что артистка может приехать в Россию гораздо раньше и возобновить свою гастрольную деятельность. Сама Примадонна не отрицает, что при желании сможет вернуться на большую сцену. Однако в шоу-бизнесе сомневаются, что она действительно на это решится, так как в её возрасте уже сложно осилить масштабную концертную деятельность.

* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов.

Алёна Зиновьева
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