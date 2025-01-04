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4 января, 10:34

«Настоящая красавица»: 11-летняя дочь Пугачёвой затмила мать на праздновании Нового года

Галкин* опубликовал видео с 11-летней дочерью и изумил поклонников

Дочка Аллы Пугачёвой затмила звёздную мать во время празднования Нового года. Фанаты засыпали ребёнка комплиментами и назвали Лизу Галкину настоящей красавицей.

Максим Галкин* вместе с дочкой Лизой на праздновании Нового года на Кипре. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Школьница восхитила аудиторию после видео, которое опубликовал глава семейства Максим Галкин*. На кадрах он поёт песню «Love me tender» в объятиях наследницы. Супруги вместе с детьми встретила Новый год на Кипре в окружении близких. На празднике собрались родственники мужа Примадонны и друзья пары.

Лиза Галкина пришла на празднование в красивом блестящем платье и с небольшой укладкой. Фанаты, кстати, давно говорят, что школьница могла бы легко построить карьеру в России. Однако уже несколько лет она живёт с родителями за границей, и никто не может предсказать, что ждёт её в будущем.

Видео с Лизой оценила даже София Ротару. Певица долгое время была главной соперницей Пугачёвой, но не так давно исполнительницы наладили контакт и теперь поддерживают дружественные отношения.

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Напомним, что недавно Максим Галкин* показал в соцсетях фотографию супруги и дочери рядом с новогодней ёлкой в Израиле. Иноагент поздравил свою аудиторию с наступающими праздниками на иврите. Пара не стала отходить от традиций и нарядила новогоднее дерево различными игрушками.

* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Наталья Афонина
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