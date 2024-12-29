«Её присутствие было престижно»: На Рублёвке раскрыли гонорары Пугачёвой в Новый год

Светская львица Алёна Кравец рассказала, что прежде чем переехать в Израиль, певицу Аллу Пугачёву часто приглашали на различные мероприятия российские олигархи. В те времена, когда она пользовалась большой популярностью, артистка могла зарабатывать значительные суммы на выступлениях, которые варьировались от 15 до 20 миллионов рублей.

«Просто само присутствие Пугачёвой на вечеринке в новогодние каникулы было престижно. Вот ей и платили по 20 миллионов за «фанерные» 4-5 песен. Но после предательства Пугачёвой Родины мы её и знать не хотим. Как и её муженька-иноагента! В этом году ни Пугачевой, ни Галкину* никто ничего не предлагал – им объявлен бойкот. Пусть они теперь поют в кабаках и минизальчиках в их любимой русофобской Латвии», — заявила Кравец в беседе с aif.ru.

Ранее появились слухи о том, что Алла Пугачёва, покинувшая Россию, продолжает получать значительную пенсию. Сообщалось, что на её счета ежемесячно поступает 90 тысяч рублей. Кроме того, она якобы получает дополнительные доходы от авторских отчислений за каждую свою песню. Однако адвокаты опровергли эту информацию, заявив, что она не зарабатывает в России, а все эти новости являются лишь дешёвым пиаром.