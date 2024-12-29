Примадонна на выселках. Как в 2024 году спасала заработки, недвижимость и репутацию семья Аллы Пугачёвой и Максима Галкина

Как Пугачёва хотела напомнить о себе

За прошедший год Алла Пугачёва так и не смогла ни громко на всю страну отметить своё 75-летие (как, похоже, собиралась), ни приехать в Россию, где её ждали летом некоторые верные поклонники. Вместо этого певица получила несколько волн народного хейта и нервотрёпку, связанную с недвижимостью и попыткой вывезти из неё за границу семейные ценности.

Предположение, что у неё могли быть мысли вернуться в Россию хотя бы в виде своего творчества, можно сделать из целого ряда эпизодов. Ещё в начале года артистка проявила недюжинную активность: выпустила новую песню, следом на стримингах вышел альбом P.S., к которому она, по её же словам, якобы не имела отношения, анонсировала свои новые релизы, вдобавок певица снова публично попыталась «разрешить весну» — праздник жёлтых цветов, который придумала Пугачёва много лет назад. В принципе, достаточный набор для того, чтобы ярко и позитивно напомнить о себе. Но не вышло.

Граждане России эти инициативы, кажется, встретили прохладно, а представленную свежую композицию и вовсе в штыки. «А песня где? Прокуренный шепоток и всё, что связано со славой в России. Где новые заслуги и достижения на новой родине?» — спрашивали поклонники. «Разрешить весну» тоже получилось так себе: ради этого к её замку приехало всего несколько поклонников, с которыми она пообщалась по видеосвязи, — большого резонанса мероприятие не вызвало.

В какие скандалы попадала в 2024 году Примадонна

Позже с артисткой случились ещё три серьёзных прокола. Сначала она нервно отреагировала на слова певца Стаса Михайлова, который, говоря о беглых селебах, заметил, что однажды сбежавшие артисты «на коленях все ещё приползут и будут стоять у России и целовать ноги». Бывшая Примадонна записала видеоролик, в котором жёстко прошлась по коллеге и заодно в очередной раз оскорбила бывших соотечественников, заявив, что «не собираются нормальные люди возвращаться» в Россию.

Певица Алла Пугачёва. Фото © TACC / Вячеслав Прокофьев

После трагедии в «Крокусе», унёсшей жизни 145 человек, когда весь мир слал в Россию соболезнования, Пугачёва отмолчалась. Такое поведение артистки выглядело как осознанное решение, ведь даже родня Примадонны в своих соцсетях тогда всё же прокомментировала теракт. Возможно, таким образом «женщина, которая поёт», решила отреагировать на народную критику, пролившуюся на неё из-за бегства из России в начале СВО.

Спустя неделю певица словно бы добавила масла в огонь: у себя в аккаунте по поводу упрёков в отсутствии реакции на трагедию написала, что, мол, «скорбь должна быть в ДУШЕ, а не в Instagram*». Это лишь ещё больше разозлило поклонников — в ответ ей стали припоминать все старые посты, публиковавшиеся Пугачёвой по разным скорбным поводам.

Настоящий шквал народного гнева обрушился на Примадонну в Сети в июле — после падения украинской ракеты ПВО на детский медицинский центр «Охматдет» в Киеве. Тогда у себя в аккаунте она опубликовала фото раненого ребёнка и подписала его словами: «БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ». Похоже, имея в виду, что удар якобы был нанесён российскими войсками, — фейк о «русских зверствах» в тот момент усиленно разгонялся украинским ЦИПсО по всем мировым СМИ и соцсетям.

Сеть кипела непечатными комментариями, в которых ей припоминали молчание по поводу погибших за десять лет детей Донбасса, во время теракта в «Крокусе», десятков тысяч мирных жителей, убитых в Палестине. Многие пользователи Интернета сходились во мнении, что Пугачёва стала «отрабатывать западную повестку», и подозревали Примадонну в том, что подобные реплики она может оставлять намеренно и не бесплатно.

Как в России завис семейный замок в Грязи

Замок Максима Галкина** в подмосковной Грязи. Фото © Yandex Maps

Параллельно с этим развивался ещё один скандал: в марте прошлого года в силу вступил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, прежде всего касающийся беглых иноагентов, в отношении которых заведены соответствующие уголовные дела. Ещё с конца 2023 года российские общественники неоднократно обращались в прокуратуру и Следственный комитет с требованием признать Пугачёву иноагентом, а на её мужа Максима Галкина** завести дело о фейках. Наибольшего накала ситуация достигла в начале 2024 года, когда этот вопрос рассматривался в соответствующих структурах по существу. Тогда решение принято не было, но и точка в этой истории, судя по всему, пока тоже не поставлена.

Стоит отметить, что многие сбежавшие селебы, похоже, догадывались, что однажды в России их собственность может оказаться под угрозой, и к этому моменту успели избавиться от своих квартир и бизнесов. Однако семейство Пугачёвой – Галкина** до сих пор не может продать свой замок в деревне Грязь стоимостью около миллиарда рублей. Похоже, именно поэтому и пошли слухи о том, что Примадонна приедет в страну летом — чтобы оформить замок на себя и вывести его из-под возможной конфискации, если на Галкина** однажды всё же заведут уголовку.

Похоже, этот вопрос до сих пор так и не решился. Никаких данных о том, что артистка всё же приезжала в Россию, в публичных источниках так и не появилось. Кроме того, нет сведений и о продаже замка. Если всё так, судьба недвижимости остаётся в подвешенном состоянии, при этом она продолжает опустошать кошелёк звёздной пары: по данным экспертов, содержание имущества ежемесячно обходится семейству примерно в миллион рублей.

Провальные гастроли Орбакайте и её отъезд в США

Громкий провал в прошлом году настиг и дочь Пугачёвой Кристину Орбакайте. В начале марта артистка приехала из США и дала концерт в Санкт-Петербурге. Скандалы начались ещё накануне выступления: местные депутаты инициировали проверку чиновников муниципального округа Левашово, выделивших на покупку билетов на концерт 2,5 миллиона бюджетных рублей. Ещё 900 тысяч вроде собиралась выделить администрация посёлка Усть-Ижора, но в какой-то момент передумала.

С Северной столицы должен был начаться большой тур Орбакайте по России. Но он не задался: концерты один за другим отменялись по всей стране. Выступления певицы не состоялись в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске, Новосибирске, во Владивостоке. То же случилось и в Москве, куда после Питера певица заехала выступить в Кремле в сборной солянке, посвящённой дню 8 Марта. Таким образом, в 2024 году Кристина Орбакайте, по сути, осталась без привычного заработка в России.

Такое впечатление, что Орбакайте выступает не в Лос-Анджелесе, а в зале районного ДК. Видео © Telegram / nemalahov

В последнее время певица довольствовалась гастролями по США и Канаде, однако, как выяснил Life.ru, выступления проходили печально: залы полупустые, хотя и сами площадки небольшие, — это хорошо видно по видеокадрам с одного из концертов в Лос-Анджелесе. Зал, в котором пела Орбакайте, трудно сравнить с теми, где её привыкла видеть, например, московская публика.

Оказывается, свой зритель у артистки был лишь в России, куда в ближайшее время путь ей заказан. Своё разочарование последним приёмом в стране артистка высказала из США, где с начала СВО постоянно живёт её семья. Отвечая на вопрос журналиста по поводу планов на Россию, Орбакайте ответила просто: «Встретимся когда-нибудь в лучшей жизни».

О том, что младшее поколение семьи Пугачёвой для жизни однозначно выбрало Америку, говорит и то, что Орбакайте распродаёт своё имущество в России, и активность внука Примадонны Никиты Преснякова в США. Богатый отпрыск запустил дела в России, зато на новой родине активно занят видеосъёмками и музыкой. Он гастролирует по северному континенту с песнями российских авторов. Совсем недавно его уличили в несогласованном исполнении песни группы «Альянс» — «На заре».