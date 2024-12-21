«Дешёвый пиар»: Адвокат отреагировал на слухи об огромных доходах Пугачёвой в России

На сегодняшний день Алла Пугачёва ничего не зарабатывает в России, отметил звёздный адвокат Андрей Алёшкин, комментируя слухи об огромной пенсии певицы и других доходах. Подобные заявления делаются ради дешёвого пиара, уверен эксперт.

«Дешёвый пиар, не более, на большом имени Пугачёвой. Масштабы личностей комментаторов никогда не дорастут даже до пояса звезды», — подчеркнул Алёшкин в интервью РИА «ФедералПресс».