«Дешёвый пиар»: Адвокат отреагировал на слухи об огромных доходах Пугачёвой в России
Адвокат Алёшкин: Пугачёва ничего не зарабатывает в России
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey
На сегодняшний день Алла Пугачёва ничего не зарабатывает в России, отметил звёздный адвокат Андрей Алёшкин, комментируя слухи об огромной пенсии певицы и других доходах. Подобные заявления делаются ради дешёвого пиара, уверен эксперт.
«Дешёвый пиар, не более, на большом имени Пугачёвой. Масштабы личностей комментаторов никогда не дорастут даже до пояса звезды», — подчеркнул Алёшкин в интервью РИА «ФедералПресс».
Напомним, ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачёва получает в России пенсию в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, по его словам, артистка зарабатывает на авторских правах.