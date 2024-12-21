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21 декабря, 12:54

«Дешёвый пиар»: Адвокат отреагировал на слухи об огромных доходах Пугачёвой в России

Адвокат Алёшкин: Пугачёва ничего не зарабатывает в России

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey

На сегодняшний день Алла Пугачёва ничего не зарабатывает в России, отметил звёздный адвокат Андрей Алёшкин, комментируя слухи об огромной пенсии певицы и других доходах. Подобные заявления делаются ради дешёвого пиара, уверен эксперт.

«Дешёвый пиар, не более, на большом имени Пугачёвой. Масштабы личностей комментаторов никогда не дорастут даже до пояса звезды», — подчеркнул Алёшкин в интервью РИА «ФедералПресс».

Напомним, ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачёва получает в России пенсию в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, по его словам, артистка зарабатывает на авторских правах.

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Борис Эльфанд
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