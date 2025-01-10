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10 января, 14:44

Участник «Фабрики звёзд» заявил, что Пугачёва вернётся в Россию умирать

Певец Зацепин заявил, что Пугачёва может вернуться в РФ перед своими похоронами

Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Певица Алла Пугачёва покинула Россию навсегда, это решение принципиальное и не поддаётся изменениям. Об этом заявил бывший участник «Фабрики звёзд» Антон Зацепин в разговоре с aif.ru.

По его мнению, Примадонна может приехать на Родину под конец своей жизни. Скорее всего исполнительница захочет, чтобы прощание с ней прошло на родной земле. Но есть и маленькая вероятность, что Пугачёва прилетит в Россию и раньше, заметил он со ссылкой на слухи в российском шоу-бизнесе.

«Поговаривают, что [Пугачёва находится] ещё в добром здравии, может ещё попоём», — заявил исполнитель.

По мнению бывшего участника «Фабрики звезд», артистке не нужно будет даже предпринимать никаких действий, чтобы народ её «простил». Граждане России сердобольные люди, уверен Зацепин.

«Пришла, покаялась, всё», — подытожил он.

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Напомним, что сейчас Пугачёва вместе со своим супругом Максимом Галкиным* и детьми отдыхает за границей. Певица решила провести каникулы в окружении живописных гор. Где именно находится пара — неизвестно. Есть веростность, судя по пейзажам, что это один из горнолыжных курортов Европы.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Наталья Афонина
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