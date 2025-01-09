Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 января, 22:20

Галкин* показал, как их с Пугачёвой дети играют в снежки на отдыхе в горах

На новогодние каникулы семья Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* отправилась за границу, чтобы провести январский отдых в окружении живописных гор. Об этом говорят свежие кадры в соцсетях беглого комика, на которых его дети Лиза и Гарри резвятся в снегу.

Дети Галкина* и Пугачёвой играют в снежки. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Галкин* не раскрыл, где именно снимался ролик. Судя по пейзажам, это может быть один из горнолыжных курортов Европы.

Галкин* показал фото Пугачёвой и дочки Лизы в Израиле у новогодней ёлки
Галкин* показал фото Пугачёвой и дочки Лизы в Израиле у новогодней ёлки

Ранее Life.ru писал, что дочка Аллы Пугачёвой затмила Примадонну во время празднования Нового года. Фанаты засыпали ребёнка комплиментами и назвали Лизу Галкину настоящей красавицей. Школьница восхитила аудиторию после публикации видео, на котором Максим Галкин* поёт песню «Love me tender» в объятиях наследницы.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Алла Пугачёва
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Путешествия и туризм
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar