На российской эстраде подготовили замену уехавшей из России Алле Пугачёвой. По мнению некоторых, место Примадонны может занять Надежда Кадышева, которая сейчас переживает новую волну популярности. Однако звёздный адвокат Андрей Алёшкин в корне не согласен с этим суждением.

В беседе с РИА «ФедералПресс» он выразил уверенность, что Пугачёву невозможно заменить. Алёшкин подчеркнул, что русские песни, которые исполняет Кадышева, не сравнятся с теми хитами покинувшей Родину артистки.

«Даже близко нет. Пугачёву не заменить, вообще глупо искать замену искусству. Каждый на своём месте. Но у русской песни не было никогда такой популярности, как у эстрадной, и уже не будет», — высказался Алёшкин.

Он также посетовал, что сегодня на российской сцене мало певцов, которые могут своим творчеством тронуть за живое и глубоко погрузить в атмосферу. Среди всех адвокат смог выделить только Ани Лорак.