«Даже близко нет»: Позарившейся на место Пугачёвой Кадышевой намекнули на провал
Адвокат Алёшкин: Кадышева не сможет заменить уехавшую из РФ Пугачёву
Надежда Кадышева, Алла Пугачёва. Фото © АГН «Москва» / Александр Авилов, © ТАСС / Алексей Белкин
На российской эстраде подготовили замену уехавшей из России Алле Пугачёвой. По мнению некоторых, место Примадонны может занять Надежда Кадышева, которая сейчас переживает новую волну популярности. Однако звёздный адвокат Андрей Алёшкин в корне не согласен с этим суждением.
В беседе с РИА «ФедералПресс» он выразил уверенность, что Пугачёву невозможно заменить. Алёшкин подчеркнул, что русские песни, которые исполняет Кадышева, не сравнятся с теми хитами покинувшей Родину артистки.
«Даже близко нет. Пугачёву не заменить, вообще глупо искать замену искусству. Каждый на своём месте. Но у русской песни не было никогда такой популярности, как у эстрадной, и уже не будет», — высказался Алёшкин.
Он также посетовал, что сегодня на российской сцене мало певцов, которые могут своим творчеством тронуть за живое и глубоко погрузить в атмосферу. Среди всех адвокат смог выделить только Ани Лорак.
Ранее появились слухи, что покинувшая Россию Алла Пугачёва продолжает получать огромную пенсию. Якобы на счета Примадонны ежемесячно капает 90 тысяч рублей. Кроме того, она получает дополнительный доход от авторских отчислений от каждой своей песни. Однако Алёшкин опроверг эту информацию, заявив, что певица не зарабатывает в РФ, а все эти новости — лишь дешёвый пиар.