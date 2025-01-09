Бородина раскрыла заработок своего жениха и доказала, что он – не альфонс
Бородина рассказала, что её жених Сердюков зарабатывает 2-3 млн рублей в месяц
Телеведущая Ксения Бородина впервые рассказала, сколько зарабатывает её возлюбленный Николай Сердюков – 2-3 миллиона рублей в месяц. Таким образом, журналистка решила доказать, что её мужчина – не альфонс, как предполагают её подписчики.
«Это мало? Нет, это больше, чем 90 процентов россиян. Те, кто пишет про альфонса, вряд ли столько получают», — заметила знаменитость в своих соцсетях.
Напомним, что 41-летняя телеведущая Ксения Бородина начала отношения с 36-летнем блогером Николаем Сердюковым после участия в проекте «Последний герой». В ноябре пара провела время в Риме и делилась совместными снимками в социальных сетях. Телеведущая уже представила своего избранника дочкам, а недавно Сердюков и вовсе сделал телеведущей предложение, от которого она не смогла отказаться.
Telegram /Ксения Бородина