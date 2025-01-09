Бородина раскрыла заработок своего жениха и доказала, что он – не альфонс

Телеведущая Ксения Бородина впервые рассказала, сколько зарабатывает её возлюбленный Николай Сердюков – 2-3 миллиона рублей в месяц. Таким образом, журналистка решила доказать, что её мужчина – не альфонс, как предполагают её подписчики.

«Это мало? Нет, это больше, чем 90 процентов россиян. Те, кто пишет про альфонса, вряд ли столько получают», — заметила знаменитость в своих соцсетях.