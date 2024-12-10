Жених Ксении Бородиной остался без работы после предложения руки и сердца

Ксения Бородина и Николай Сердюков собираются пожениться. Пара сообщила, что свадьбу они планируют организовать в следующем году, но о точной дате ещё не договорились. Однако многие подписчики телеведущей сомневаются, что ей стоит выходить замуж за человека с шатким финансовым положением. Об этом сообщает 7Дней.ру.

Бородина получает куда больше своего избранника. Однако телеведущая утверждает, что у её жениха есть стабильная работа, поэтому альфонсом его назвать нельзя. Но накануне Сердюков признался, что стал безработным. Оказалось, мужчина ушёл из компании, которой посвятил последние 2,5 года. «Сейчас есть изменения в работе, но уверен, что они пойдут на пользу! Рано или поздно всему приходит конец», — поделился он.

Сердюков не стал делиться подробностями о своих планах. Неясно, чем он занимался на предыдущем месте работы. Но с таким образом жизни, который он ведёт рядом с Бородиной, вряд ли ему удастся найти стабильную и высокооплачиваемую работу.

Николай стал встречаться с Ксенией прошлым летом. С тех пор он всегда рядом с ней: пара то уезжает в отпуск, то посещает различные мероприятия. Для телеведущей, зарабатывающей на рекламе в соцсетях, такой образ жизни вполне привычен. Однако Сердюкову, похоже, трудно совмещать свою работу с ролью постоянного спутника избранницы.

Сложно не заметить, что Бородина продолжает поддерживать Николая, несмотря на все сомнения и финансовые трудности. Многие её подписчики подмечают, что даже при всей открытости звезды в социальных сетях, она всё же редко делится подробностями личной жизни.

Очевидно одно: за красивой картинкой их отношений скрывается немало трудностей и неуверенности. Однако для самой Бородиной вопрос финансов на данный момент не является проблемой. С её высоким доходом и успешной карьерой она вряд ли зависима от Сердюкова, что даёт возможность не ставить на первый план материальные вопросы.