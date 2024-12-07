«Чувствую себя самой любимой»: 41-летняя Ксения Бородина выходит замуж в третий раз
Телеведущая Бородина получила предложение руки и сердца прямо в Эрмитаже
Блогер Николай Сердюков сделал предложение 41-летней телеведущей Ксении Бородиной. Он позвал возлюбленную в Эрмитаж и там, встав на колено, подарил ей обручальное кольцо. Теледива ответила согласием. Счастливыми моментами она поделилась с поклонниками в соцсети.
Ксения Бородина и её избранник. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia
«Я не могла бы сказать нет, потому что сказав нет, я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой. С такой заботой, что ты мне даёшь, я каждый день чувствую себя самой любимой и самой лучшей в этом мире. А самое главное, я счастлива с тобой, моя любовь. Спасибо Господу, что он дал мне все испытания в жизни и привёл меня к тебе», — сказал Бородина.
Ксения Бородина выходит замуж. Фото Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia
Сам блогер признался, что не считает поспешным предложение руки и сердца, хотя пара встречается около полугода. По его словам, он давно понял, что Бородина — та самая женщина, с которой ему хочется провести всю жизнь. Мужчина заверил фанатов, что никакой показухи не было, и Ксения действительно не догадывалась о его сюрпризе. Он просто пригласил её в Эрмитаж, и в момент когда легендарные часы «Павлин» специально начали заводить для них, блогер сделал предложение. Однако поклонники не спешат с бурными поздравлениями, многие считают, что Сердюков хочет только попиариться за счёт телеведущей, и никаких настоящих чувств у него нет.
Напомним, 36-летний блогер Николай Сердюков начал встречаться с 41-летней телеведущей Ксенией Бородиной после съёмок проекта «Последний герой». В ноябре пара отдыхала в Риме и публиковали совместные фотографии в социальных сетях. Телезвезда уже познакомила избранника с дочками. Бородина дважды была замужем, и воспитывает двух дочек. Первая — от Юрия Будагова, вторая — от Курбана Омарова.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia