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6 октября, 14:51

Возлюбленный ударил Бородину лавашем по лицу

Бородина защитила своего возлюбленного, который ударил её лавашем по лицу

Ксения Бородина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ borodylia

Ксения Бородина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ borodylia

Телеведущую Ксению Бородину ударили лавашем по лицу. Сделал это её возлюбленный Николай Сердюков, которого тут же раскритиковали в соцсетях. Девушка поспешила оправдать своего избранника.

Николай Сердюков бьёт Ксению Бородину по лицу лавашем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ borodylia

«Это на видео ощущение, что сильный удар, в жизни было совсем не больно, никто бы специально больно не бил, угомонитесь уже», — написала Бородина.

В шуточном ролике также снялись Дарья и Сергей Пынзарь. Проигравший в «Камень-ножницы-бумага» должен был получить удар лавашем по лицу. При этом все участники челленджа набрали полный рот воды. Бородина, кстати, в стороне не осталась и тоже ударила Сердюкова лавашем.

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В этом году известная телеведущая окончила психфак МГУ с красным дипломом и заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом. Она рада, что смогла познакомиться с хорошими преподавателями и получила колоссальные знания.

Полина Никифорова
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