Возлюбленный ударил Бородину лавашем по лицу

Телеведущую Ксению Бородину ударили лавашем по лицу. Сделал это её возлюбленный Николай Сердюков, которого тут же раскритиковали в соцсетях. Девушка поспешила оправдать своего избранника.

Николай Сердюков бьёт Ксению Бородину по лицу лавашем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ borodylia

«Это на видео ощущение, что сильный удар, в жизни было совсем не больно, никто бы специально больно не бил, угомонитесь уже», — написала Бородина.

В шуточном ролике также снялись Дарья и Сергей Пынзарь. Проигравший в «Камень-ножницы-бумага» должен был получить удар лавашем по лицу. При этом все участники челленджа набрали полный рот воды. Бородина, кстати, в стороне не осталась и тоже ударила Сердюкова лавашем.