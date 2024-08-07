"Останавливаться не собираюсь": Ксения Бородина стала дипломированным психологом
Телеведущая Ксения Бородина получила диплом психолога, закончив обучение в МГУ
Телеведущая Ксения Бородина объявила об успешном завершении учёбы на психологическом факультете МГУ, где она получила красный диплом. Это радостное событие она осветила в своём телеграм-канале, опубликовав видео с этим важным моментом. На кадрах ведущая держит красный диплом в руках и радостно подбрасывает академическую шапочку.
Телеведущая Ксения Бородина объявила об успешном завершении учёбы на психологическом факультете МГУ, где она получила красный диплом. Видео © Telegram / Borodylia
"Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь", — поделилась она своими впечатлениями.
Ранее Ксения Бородина радостно поделилась в социальных сетях новостью о приобретении новой квартиры в Москве несмотря на то, что сделка была завершена несколько месяцев назад. Телеведущая, опубликовав фотографии и видео, продемонстрировала, как её будущее жильё будет преобразовываться с помощью дизайнеров.
Telegram / Borodylia