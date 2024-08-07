"Останавливаться не собираюсь": Ксения Бородина стала дипломированным психологом

Телеведущая Ксения Бородина объявила об успешном завершении учёбы на психологическом факультете МГУ, где она получила красный диплом. Это радостное событие она осветила в своём телеграм-канале, опубликовав видео с этим важным моментом. На кадрах ведущая держит красный диплом в руках и радостно подбрасывает академическую шапочку.

Телеведущая Ксения Бородина объявила об успешном завершении учёбы на психологическом факультете МГУ, где она получила красный диплом. Видео © Telegram / Borodylia

"Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь", — поделилась она своими впечатлениями.