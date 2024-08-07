Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 20:21

"Останавливаться не собираюсь": Ксения Бородина стала дипломированным психологом

Телеведущая Ксения Бородина получила диплом психолога, закончив обучение в МГУ

Телеведущая Ксения Бородина объявила об успешном завершении учёбы на психологическом факультете МГУ, где она получила красный диплом. Это радостное событие она осветила в своём телеграм-канале, опубликовав видео с этим важным моментом. На кадрах ведущая держит красный диплом в руках и радостно подбрасывает академическую шапочку.

Телеведущая Ксения Бородина объявила об успешном завершении учёбы на психологическом факультете МГУ, где она получила красный диплом. Видео © Telegram / Borodylia

"Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь", — поделилась она своими впечатлениями.

Ненавидят друг друга: Ивлеева, Волочкова и ещё 10 переругавшихся отечественных звёзд
Ненавидят друг друга: Ивлеева, Волочкова и ещё 10 переругавшихся отечественных звёзд

Ранее Ксения Бородина радостно поделилась в социальных сетях новостью о приобретении новой квартиры в Москве несмотря на то, что сделка была завершена несколько месяцев назад. Телеведущая, опубликовав фотографии и видео, продемонстрировала, как её будущее жильё будет преобразовываться с помощью дизайнеров.

Обложка ©

Telegram / Borodylia

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Ксения Бородина
  • мгу
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров