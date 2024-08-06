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6 августа, 19:46

Бородина похвасталась новой квартирой в Москве и резко ответила подписчице на вопрос, откуда деньги

Телеведущая Ксения Бородина купила квартиру в Москве с видом на парк Победы

Ксения Бородина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Ксения Бородина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Телеведущая Ксения Бородина приобрела новую квартиру в Москве. Серьёзной покупкой она похвасталась в своих соцсетях. По её словам, недвижимость была куплена ещё пару месяцев назад, но рассказать об этом телеведущая решилась недавно.

Комнаты в новой квартире Ксении Бородиной в Москве. Коллаж © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Комнаты в новой квартире Ксении Бородиной в Москве. Коллаж © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

"Два месяца назад я сделала себе подарок. Скоро вам буду показывать, как тут всё меняется. В Москве буду оставаться чаще. Знали бы вы, как я не люблю ремонт, то тут надо собраться", — подчеркнула Бородина.

Создавать интерьер мечты телеведущей будут помогать дизайнеры и проектировщики. Судя по фотографии, новая квартира Бородиной находится в высотке с видом на парк Победы на Поклонной горе. Теледива отметила, что остаётся в восторге от городского вида и новой квартиры.

Вид на парк Победы в Москве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Вид на парк Победы в Москве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

На вопрос подписчицы, откуда у неё деньги, Бородина ответила резко.

"Считать чужие деньги нехорошо, но открою тебе секрет — я много работаю. Работаю сама, давно и горжусь своими достижениями", — заявила Ксения.

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А ранее Life.ru рассказывал, кому в итоге по закону достанется всё недвижимое имущество покойной актрисы Анастасии Заворотнюк. К примеру, её особняк площадью 682 квадратных метра в элитном посёлке Крёкшино "моя прекрасная няня" при жизни переписала на свою мать и младшую дочь.

Дарья Нарыкова
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