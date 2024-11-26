Ксения Бородина подарила дочери сумку за 300 тысяч рублей

Известная российская телеведущая и блогер Ксения Бородина сделала старшей дочери Марусе роскошный подарок. Она преподнесла подростку черный пуховик от американского бренда Alo Yoga и кожаную сумку-хобо с золотой фурнитурой итальянской марки Miu Miu.

«Любительнице чёрного цвета!», — говорит в соцсетях Ксения. Стоимость аксессуара составляет $2750, или около 290 тысяч рублей. Видео с моментом вручения подарков телеведущая опубликовала в своем Instagram*. В ролике видно, как Маруся рассматривает обновки.

Звезда не скрывает своей любви к детям: у 41-летней Ксении двое дочерей. Маруся родилась в 2009 году в первом браке телеведущей с предпринимателем Юрием Будаговым. Однако, по словам Бородиной, бывший супруг практически не участвует в воспитании дочери и видится с ней крайне редко.

Второй ребенок Ксении 9-летняя Теона появилась на свет в браке с Курбаном Омаровым. Ради дочери телеведущая долго откладывала развод, опасаясь за её психологическое состояние. Тем не менее в 2021 году Ксения приняла решение расстаться с супругом. Бывший муж регулярно встречается с дочерью и переводит бывшей жене алименты.

Недавно у Ксении появился новый ухажёр 36-летний блогер Николай Сердюков. В ноябре они отдыхали в Риме и публиковали совместные фотографии в социальных сетях. Она уже познакомила его с дочками. Бородина говорит, что еще никогда не ощущала себя такой счастливой и хочет делиться этим в социальных сетях.

Сейчас Бородина активно занимается карьерой, ведёт популярные проекты и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

Ранее Life.ru писал, что Ксения Бородина защитила своего возлюбленного, который ударил её лавашем по лицу. В шуточном ролике также снялись Дарья и Сергей Пынзарь.