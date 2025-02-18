«Важно найти ту самую грань»: Российские звёзды поделились секретами крепких браков

Сохранить благополучные семейные отношения — непростая задача, однако в российском шоу-бизнесе есть немало крепких пар. Журналисты пообщались со звёздами нашей эстрады и выяснили, как им удалось преодолеть невзгоды и остаться вместе, не пожертвовав карьерой.

«Найти грань между работой и семьёй очень важно, потому что не будет ни того, ни другого, если ты чересчур перестараешься», — рассказал в беседе с Пятым каналом певец Сергей Жуков.

Певица Ханна подчёркивает, что общение является ключевым элементом в отношениях. Она советует избегать упрёков и добиваться желаемого мягко, например, используя фразу: «Мне будет очень приятно, если ты проявишь ко мне внимание». Актриса Елена Борщёва, в свою очередь, рекомендует относиться к партнёру с уважением, превращать конфликты в шутки и не ложиться спать, пока не разрешите разногласия.

Секретом семейного счастья поделились и телеведущий Дмитрий Дибров со своей супругой Полиной. Раньше шоумен очень ревновал красавицу-жену и практически не отпускал её от себя, но в последнее время стал относиться к этому спокойнее. Диброва основала собственный клуб, с которым отправляется в путешествия, а муж дожидается её дома, не тревожась больше необходимого. Супруги утверждают, что разлука лишь делает их брак крепче — они успевают заскучать друг по другу, а долгожданная встреча становится настоящим праздником.