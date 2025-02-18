Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 13:30

«Важно найти ту самую грань»: Российские звёзды поделились секретами крепких браков

Дибров: Разлука укрепляет брак, после неё встречи превращаются в праздник

Полина и Дмитрий Дибровы. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Полина и Дмитрий Дибровы. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Сохранить благополучные семейные отношения — непростая задача, однако в российском шоу-бизнесе есть немало крепких пар. Журналисты пообщались со звёздами нашей эстрады и выяснили, как им удалось преодолеть невзгоды и остаться вместе, не пожертвовав карьерой.

«Найти грань между работой и семьёй очень важно, потому что не будет ни того, ни другого, если ты чересчур перестараешься»,  рассказал в беседе с Пятым каналом певец Сергей Жуков.

Певица Ханна подчёркивает, что общение является ключевым элементом в отношениях. Она советует избегать упрёков и добиваться желаемого мягко, например, используя фразу: «Мне будет очень приятно, если ты проявишь ко мне внимание». Актриса Елена Борщёва, в свою очередь, рекомендует относиться к партнёру с уважением, превращать конфликты в шутки и не ложиться спать, пока не разрешите разногласия.

Секретом семейного счастья поделились и телеведущий Дмитрий Дибров со своей супругой Полиной. Раньше шоумен очень ревновал красавицу-жену и практически не отпускал её от себя, но в последнее время стал относиться к этому спокойнее. Диброва основала собственный клуб, с которым отправляется в путешествия, а муж дожидается её дома, не тревожась больше необходимого. Супруги утверждают, что разлука лишь делает их брак крепче — они успевают заскучать друг по другу, а долгожданная встреча становится настоящим праздником.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также делится своим опытом, подчёркивая важность поддержки и порядочности в отношениях. Его подход, основанный на дружбе и взаимопонимании, может служить хорошим примером для многих пар. В кризисных моментах Пригожин первым идёт на компромиссы и не отрицает, что в их браке последнее слово всегда остаётся за Валерией. А сама певица говорит о муже, как о человеке, который всегда найдёт способ претворить в жизнь её желания.

Самым крепким российским семьям могут назначить выплаты — законопроект готов
Самым крепким российским семьям могут назначить выплаты — законопроект готов

Конечно же, есть российские звёзды, которые смотрят на супружеские узы совсем иначе. Например, солистка «Блестящих» Ксения Новикова рассказала, что не собирается вступать в брак в будущем, а ещё призналась, что однажды была замужем только из-за того, что её удалось уговорить.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar