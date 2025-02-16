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16 февраля, 15:17

Поддалась на уговоры: Солистка «Блестящих» рассказала о своём отношении к браку

Солистка «Блестящих» Новикова заявила, что не хочет и никогда не хотела замуж

Певица Ксения Новикова. Обложка © VK / Ксения Новикова

Певица Ксения Новикова. Обложка © VK / Ксения Новикова

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова заявила, что не планирует вступать в брак в будущем. Певица добавила, что однажды была замужем (с 2015-го по 2018 год состояла в браке с предпринимателем Алексеем Сорокиным) лишь потому, что её смогли уговорить.

«Да я и тот единственный раз, когда меня удалось уговорить выйти замуж, не хотела этого делать! За отцом своих детей я замужем не была и ничего страшного в этом не видела. А сейчас и подавно вряд ли в загс соберусь. Не сильно понимаю смысл брака, несмотря на то что у меня перед глазами пример мамы с папой, которые женаты больше 40 лет. Но сама я почему-то замуж никогда не хотела. Считаю, жить в любви и согласии можно и без штампа»,  рассказала артистка в беседе с «Леди Mail».

А ещё Новикова объяснила, почему в последнее время не делится с общественностью деталями своей личной жизни. Девушка просто не видит смысла в том, чтобы рассказывать о своём кавалере и публиковать общие с ним фотографии. По её словам, это приведёт только к тому, что за ними будут следить и оценивать их отношения.

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Юрий Лысенко
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