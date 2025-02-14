Самым крепким российским семьям могут назначить выплаты — законопроект готов

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект о введении федеральных выплат для семей, чей брак длится 30 лет и более. Размер материальной помощи будет соответствовать юбилейным годам совместной жизни, приводит выдержки из документа РИА «Новости».

Согласно проекту, семьи с 30-летним браком смогут рассчитывать на 30 тысяч рублей по достижении юбилея, 40-летним — на 40 тысяч и так далее. Подобные выплаты существуют в некоторых регионах и отдельных городах, но авторы инициативы хотят сделать эту практику общегосударственной.