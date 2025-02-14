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13 февраля, 23:08

Самым крепким российским семьям могут назначить выплаты — законопроект готов

В Госдуму внесут законопроект о выплатах семьям, чей брак длится больше 30 лет

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект о введении федеральных выплат для семей, чей брак длится 30 лет и более. Размер материальной помощи будет соответствовать юбилейным годам совместной жизни, приводит выдержки из документа РИА «Новости».

Согласно проекту, семьи с 30-летним браком смогут рассчитывать на 30 тысяч рублей по достижении юбилея, 40-летним — на 40 тысяч и так далее. Подобные выплаты существуют в некоторых регионах и отдельных городах, но авторы инициативы хотят сделать эту практику общегосударственной.

Законопроект также предполагает ежегодную индексацию выплат и увеличение на районный коэффициент для жителей Крайнего Севера и территорий с тяжёлыми климатическими условиями. Кроме того, регионы смогут устанавливать дополнительные меры поддержки семей. В случае одобрения парламентариями и президентом закон вступит в силу 1 января 2026 года.

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А ранее Владимир Путин подписал закон о «периоде охлаждения» для потребкредитов, направленный на борьбу с финансовым мошенничеством. Незадолго до этого инициатива получила единогласное одобрение в Госдуме.

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Life.ru

Антон Голыбин
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