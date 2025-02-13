В Госдуме вместо Дня святого Валентина предложили учредить новый праздник

День святого Валентина, который празднуется 14 февраля, предложили заменить в России на День игрушки. С такой идеей выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По её словам, в нашей стране есть своя дата для влюблённых — 8 июля, когда отмечается День семьи, любви и верности. Однако необходимо создать праздник и для школьной, студенческой влюблённости.

«Постепенно он [День святого Валентина] просто забудется. Вот у нас же есть ассоциация «Выбор родителей». Мы второй год уже разрабатываем идею праздника — День игрушки. Как раз вот не просто день игрушки, а через идеологию «дарю, потому что люблю», — цитирует Буцкую РИА «Новости».

Суть этой идеи заключается в том, что игрушка будет символизировать любовь. Подарив такую игрушку, люди смогут выразить свои чувства. Однако Буцкая не уточнила, какую именно игрушку стоит дарить в этот день, отметив, что символ праздника определится со временем.