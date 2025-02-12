Россияне охладели ко Дню святого Валентина

Только 30% россиян воспринимают День святого Валентина как праздник, в то время как 20 лет назад, в 2005 году, его отмечали 51% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса ВЦИОМ. Сегодня этот праздник, который отмечается 14 февраля в католических и протестантских странах, стал менее популярным: 67% респондентов не считают его праздником.

По гендерному признаку отношение к этому дню практически одинаково: 30% женщин и 31% мужчин считают его праздником.

Более половины опрошенных (64%) не планируют дарить подарки на День всех влюбленных. 14% респондентов собираются порадовать близких, друзей или коллег, а 20% хотят сделать приятное своим любимым. В частности, 10% планируют подарить цветы, 9% — открытки-«валентинки», а 7% — конфеты. В 2005 году самыми популярными подарками были "валентинки" (23%) и сувениры (17%).