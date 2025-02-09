Орхидеи, розы или полевые цветы: Какие цветы лучше всего дарить женщинам в День влюблённых

При выборе букета для женщины многие мужчины часто отталкиваются от собственных предпочтений. Но не всегда они могут совпадать с желаниями возлюбленной, которой готовится сюрприз. Чтобы не ударить в грязь лицом, лучше ориентироваться на характер партнёрши и учитывать её индивидуальные особенности, пишет «Вечерняя Москва».

Стоит быть внимательнее в разговоре с возлюбленной, ведь она сама нередко говорит, какие цветы ей по душе. Однако можно и угадать. Например, для дерзкой и уверенной в себе женщины подойдут тёмные сорта орхидей или микс из белых и бордовых калл. Более воздушную и лёгкую особу может порадовать даже букет полевых цветов.

Букет из 101 красной розы станет отличным подарком для любительницы классической роскоши и насыщенных ароматов духов. Более нежно и сдержанно будут смотреться чайные и персиковые розы. Девушке творческой профессии стоит купить протеи или стрелиции. Бизнесвумен оценят экзотические букеты в выдержанном строгом стиле. Если девушка любит яркие сочетания в одежде, то ей смело можно дарить яркие цветочные ассорти.

Также стоит помнить о цветовой палитре. Например, красный ассоциируется со страстью, а зелёный — с природой и свежестью. Жёлтый в свою очередь символизирует тепло и радость, а голубой — чистоту и безмятежность.