Как пережить День святого Валентина: Психолог дала советы тем, кого тошнит от целующихся пар

День всех влюблённых стоит отмечать только тем, кто положительно относится к этому празднику. Те, кто спокойно не может смотреть на ми-ми-мишные парочки, лучше воздержаться от торжества. Такую точку зрения в интервью «Вечерней Москве» высказала семейный психолог Наталья Наумова. Она отметила, что День святого Валентина уже давно перестал восприниматься исключительно праздником для влюблённых пар.

«Если вас раздражает то, как вокруг влюблённые признаются в своих чувствах, а от валентинок у вас возникает рвотный рефлекс, значит, вы, скорее всего, ещё не нашли свою любовь. Дело в том, что праздники заставляют ещё острее ощутить одиночество или те проблемы, от которых раньше можно было спрятаться за работой или иными заботами», — отметила психолог.

По мнению психолога, если вас выворачивает от валентинок и целующихся парочек в метро, стоит задуматься об улучшении своей личной жизни. Она отметила, что важно изменить своё восприятие Дня святого Валентина, и воспринимать его как праздник для всех. Специалист добавила, что поздравить в этот день можно не только половину противоположного пола, но и любых своих родных и близких.

По мнению эксперта, День святого Валентина может перестать быть источником негативных эмоций. Она подчеркнула, что даже на работе можно отпраздновать торжество сердец, признавшись в любви к любимым коллегам.