Одиноким россиянам рассказали, как победить тоску перед Днём святого Валентина
Психолог Самойлова: Одиноким людям стоит обратить внимание на внутренний мир
В преддверии Дня святого Валентина многие одинокие люди особенно сильно ощущают тоску и неприкаянность. Как вырваться из такого положения дел рассказала практикующий психолог Виктория Самойлова в беседе с URA.ru.
Психолог рекомендует принимать и любить себя. Стоит рассматривать себя как лучшего друга, который не критикует и не обесценивает. Гораздо лучше задавать себе вопросы и интересоваться внутренним миром.
«Когда мы сами себе интересны, когда наша жизнь наполнена смыслом и увлечениями, нам гораздо проще переносить периоды без отношений. Мы не висим на партнёре в ожидании, что он нас развлечёт или осчастливит. Мы сами кузнецы своего счастья», — подчеркивает психолог.
Чтобы укрепить самооценку, Самойлова советует:
- Отмечать и записывать свои успехи и достижения, даже самые маленькие
- Хвалить и поощрять себя за усилия и старания
- Заменять внутреннего критика на внутреннего друга
- Ставить реалистичные цели и радоваться каждому шагу в их достижении
- Практиковать самосострадание вместо самобичевания
- Заботиться о своем теле и внешнем виде
Помимо того, врач советует расширять круг общения, ходить на мероприятия и быть среди людей. Также можно найти единомышленников и вести совместные дела. К одиночеству лучше подходить с позиции подготовки к большой любви.
Недавно Life.ru узнал об отношении жителей России к празднованию Дня святого Валентина и планах влюблённых граждан на 14 февраля. В положительном отношении к этому торжеству католического происхождения были замечены 56,4% человек, тогда как оставшееся меньшинство придерживается противоположной позиции.
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