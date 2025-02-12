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12 февраля, 12:17

Одиноким россиянам рассказали, как победить тоску перед Днём святого Валентина

Психолог Самойлова: Одиноким людям стоит обратить внимание на внутренний мир

В преддверии Дня святого Валентина многие одинокие люди особенно сильно ощущают тоску и неприкаянность. Как вырваться из такого положения дел рассказала практикующий психолог Виктория Самойлова в беседе с URA.ru.

Психолог рекомендует принимать и любить себя. Стоит рассматривать себя как лучшего друга, который не критикует и не обесценивает. Гораздо лучше задавать себе вопросы и интересоваться внутренним миром.

«Когда мы сами себе интересны, когда наша жизнь наполнена смыслом и увлечениями, нам гораздо проще переносить периоды без отношений. Мы не висим на партнёре в ожидании, что он нас развлечёт или осчастливит. Мы сами кузнецы своего счастья», — подчеркивает психолог.

Чтобы укрепить самооценку, Самойлова советует:

  • Отмечать и записывать свои успехи и достижения, даже самые маленькие
  • Хвалить и поощрять себя за усилия и старания
  • Заменять внутреннего критика на внутреннего друга
  • Ставить реалистичные цели и радоваться каждому шагу в их достижении
  • Практиковать самосострадание вместо самобичевания
  • Заботиться о своем теле и внешнем виде

Помимо того, врач советует расширять круг общения, ходить на мероприятия и быть среди людей. Также можно найти единомышленников и вести совместные дела. К одиночеству лучше подходить с позиции подготовки к большой любви.

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Недавно Life.ru узнал об отношении жителей России к празднованию Дня святого Валентина и планах влюблённых граждан на 14 февраля. В положительном отношении к этому торжеству католического происхождения были замечены 56,4% человек, тогда как оставшееся меньшинство придерживается противоположной позиции.

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Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Николай Рюмин
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