Одиноким россиянам рассказали, как победить тоску перед Днём святого Валентина

В преддверии Дня святого Валентина многие одинокие люди особенно сильно ощущают тоску и неприкаянность. Как вырваться из такого положения дел рассказала практикующий психолог Виктория Самойлова в беседе с URA.ru.

Психолог рекомендует принимать и любить себя. Стоит рассматривать себя как лучшего друга, который не критикует и не обесценивает. Гораздо лучше задавать себе вопросы и интересоваться внутренним миром.

«Когда мы сами себе интересны, когда наша жизнь наполнена смыслом и увлечениями, нам гораздо проще переносить периоды без отношений. Мы не висим на партнёре в ожидании, что он нас развлечёт или осчастливит. Мы сами кузнецы своего счастья», — подчеркивает психолог.

Чтобы укрепить самооценку, Самойлова советует:

Отмечать и записывать свои успехи и достижения, даже самые маленькие

Хвалить и поощрять себя за усилия и старания

Заменять внутреннего критика на внутреннего друга

Ставить реалистичные цели и радоваться каждому шагу в их достижении

Практиковать самосострадание вместо самобичевания

Заботиться о своем теле и внешнем виде

Помимо того, врач советует расширять круг общения, ходить на мероприятия и быть среди людей. Также можно найти единомышленников и вести совместные дела. К одиночеству лучше подходить с позиции подготовки к большой любви.