Life.ru выяснил, какой город России станет эпицентром любви в День святого Валентина

Life.ru узнал об отношении россиян к празднованию Дня святого Валентина и планах влюблённых жителей страны на 14 февраля. В положительном отношении к этому торжеству католического происхождения признались 56,4% человек, тогда как оставшееся меньшинство придерживается противоположной позиции.

По данным опроса, который провёл сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, в 2025 году праздновать 14 февраля намерены 40% россиян. У почти половины их них (43,5%) на этот день запланирована поездка, и чаще всего (31,6%) влюблённые будут выезжать за город. Ещё 56% респондентов проведут день в гордом одиночестве.

Самым романтичным местом для празднования Дня святого Валентина путешественники считают Санкт-Петербург. За Северную столицу проголосовали 59,1% человек. На втором и третьем местах оказались Сочи и Калининград. Также город на Неве вошёл в список популярнейших российских локаций для 14 февраля — на него приходится 18,4% всех бронирований. Возглавила же топ Москва с долей 21,3%, а «бронза» неожиданно досталась живописному городку Эсто-Садок (6,1%) неподалёку от Сочи.

«За границей большинство россиян 14 февраля будут отдыхать в Дубае (11,4%), также популярны оказались Стамбул (9,5%), Бангкок (4,3%), Минск (2,4%) и Тбилиси (1,6%). В основном туристы бронируют отели с четырьмя звёздами (35%), а средняя стоимость номера в выбранных гостиницах составляет 20 тысяч рублей в сутки», — выяснилось в ходе исследования.