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11 февраля, 20:39

Россияне начали штурмовать секс-шопы перед 14 февраля

Mash: Россияне массово скупают интимные товары перед 14 февраля

Скачок спроса на интимные товары зафиксирован в России в преддверии Дня всех влюблённых, выяснил Mash. По данным Telegram-канала, чаще всего покупки для сексуальных утех совершают мужчины.

Хитом продаж оказались БАДы для «мужского здоровья» и специальные помпы, которые стали продаваться на 30% и 20% чаще. Спрос на сладости в виде половых органов и другие тематические аксессуары увеличился на 11%, а на мужские мастурбаторы — в два раза.

Кроме того, россияне заранее бронируют нестандартные локации для празднования Дня всех влюблённых. Специализированные номера в БДСМ-отелях уже практически заняты, а стоимость их аренды достигает восьми тысяч рублей за сутки. Востребованы также студии с неоновым освещением и тематическими декорациями.

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Ранее Life.ru писал, какие цветы лучше всего дарить женщинам в День влюблённых. Так, дерзким и уверенным дамочкам эксперты советуют купить орхидеи или каллы, а вот воздушным и лёгким особам больше подойдут полевые растения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Тимур Хингеев
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