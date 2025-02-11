Россияне начали штурмовать секс-шопы перед 14 февраля

Скачок спроса на интимные товары зафиксирован в России в преддверии Дня всех влюблённых, выяснил Mash. По данным Telegram-канала, чаще всего покупки для сексуальных утех совершают мужчины.

Хитом продаж оказались БАДы для «мужского здоровья» и специальные помпы, которые стали продаваться на 30% и 20% чаще. Спрос на сладости в виде половых органов и другие тематические аксессуары увеличился на 11%, а на мужские мастурбаторы — в два раза.

Кроме того, россияне заранее бронируют нестандартные локации для празднования Дня всех влюблённых. Специализированные номера в БДСМ-отелях уже практически заняты, а стоимость их аренды достигает восьми тысяч рублей за сутки. Востребованы также студии с неоновым освещением и тематическими декорациями.