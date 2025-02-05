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5 февраля, 13:14

В РПЦ выступили против празднования Дня святого Валентина россиянами

Священник Савченко: День святого Валентина вредит семейным ценностям

У Дня святого Валентина есть христианские корни, однако современная культура исказила смысл праздника. В нынешней форме отмечать 14 февраля в России не нужно, полагает священник Николай Савченко. Причину негативного отношения ко Дню всех влюблённых он раскрыл в интервью «Вечерней Москве».

«Мы, скорее, против той формы празднования Дня влюблённых, в которую оно вылилось в наши дни. Это торжество и подчеркивание несерьёзной любви. Это вносит беспорядочность и вызывает неодобрение у христиан», — отметил священник.

Он призвал россиян помнить о корнях и смысле Дня всех влюблённых, чтить образ Петра и Февронии Муромских, в честь которых в России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. По словам священнослужителя, самыми главными ценностями должны быть семья, любовь и верность, а не чувство, которое ставится во главу угла в День святого Валентина.

Праздника "День святого Валентина" не существует, заявил священник
Праздника "День святого Валентина" не существует, заявил священник

Ранее психолог дала два совета тем, кого бесит День святого Валентина. Кроме того, одиноким россиянам рассказали, как пережить этот праздник. Кстати, в этом году в секс-отелях почти не осталось номеров в преддверии Дня святого Валентина.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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