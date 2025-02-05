В РПЦ выступили против празднования Дня святого Валентина россиянами

У Дня святого Валентина есть христианские корни, однако современная культура исказила смысл праздника. В нынешней форме отмечать 14 февраля в России не нужно, полагает священник Николай Савченко. Причину негативного отношения ко Дню всех влюблённых он раскрыл в интервью «Вечерней Москве».

«Мы, скорее, против той формы празднования Дня влюблённых, в которую оно вылилось в наши дни. Это торжество и подчеркивание несерьёзной любви. Это вносит беспорядочность и вызывает неодобрение у христиан», — отметил священник.